Falchi 2021, grande partecipazione al primo tavolo programmatico

foto di archivio

Il sindaco di Sesto: “Entusiasmo e buona politica”

Oltre cento persone hanno partecipato nella serata di ieri, giovedì 14 gennaio, al primo incontro programmatico promosso dal sindaco Lorenzo Falchi in vista del mandato 2021-2026. L’assemblea, svoltasi online, era dedicata alla “Città Solidale” e ha visto l’intervento di tanti cittadini, ma anche di associazioni, partiti e organizzazioni impegnate nel sociale e nella solidarietà.

“È stata un’assemblea davvero stimolante e arricchente, durante la quale sono emersi tanti contributi interessanti che adesso dovranno essere tradotti in punti del programma elettorale - dice il sindaco Falchi - La modalità di svolgimento online, purtroppo necessaria in questo momento, non ha penalizzato la discussione né frustrato l’entusiasmo e la voglia di lavorare insieme per migliorare la nostra città. Sono davvero soddisfatto e orgoglioso della bella risposta di ieri sera e voglio ringraziare tutte e tutti i partecipanti che hanno dato prova di cosa sia la bella politica in un momento in cui la politica nazionale non sta dando una bella prova di sé”.La prossima assemblea, dedicata alla “Città del futuro” (urbanistica, territorio, mobilità), si terrà lunedì 18 gennaio. In ogni momento, inoltre, è possibile presentare proposte e suggerimenti sul forum “Sesto +5”, disponibile, insieme al programma completo degli incontri, sul sito www.lorenzofalchi.it.