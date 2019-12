Fabio Volo in Stazione! Una gran voglia di vivere tour alla Feltrinelli

Domenica 8 dicembre dalle ore 11.30 a Santa Maria Novella per il firma copie del suo nuovo libro presso la libreria e a bordo del Frecciarossa in partenza da Firenze alle 12.43 per Roma Termini

Fabio Volo attraversa l'Italia sul Frecciarossa in occasione dell'uscita del suo nuovo libro, Una gran voglia di vivere, incontrando i suoi lettori nelle stazioni delle principali città italiane. L’iniziativa vuole premiare i fan che negli anni lo hanno seguito ovunque in tutto il Paese, ma questa volta sarà lui a mettersi in viaggio per raggiungerli e incontrarli.

Il tour, domenica 8 dicembre, fa tappa alla stazione Firenze Santa Maria Novella alle 11.30, ospiti della Libreria Feltrinelli libri e Musica. Quindi Volo partirà in direzione di Roma. A bordo del treno Frecciarossa 9419 delle 12:43 da Firenze a Roma, i passeggeri potranno salutarlo e ricevere in omaggio, grazie a una partnership fra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Mondadori, una copia autografata del libro.

Arrivato alla stazione di Roma Termini è previsto un nuovo momento di incontro con l'autore, alle 15, presso la Libreria Borri Books. Ultima tappa del tour sarà presso la stazione Napoli Centrale. Alle 17.30 Volo sarà alla libreria Feltrinelli libri e Musica per firmare gli ultimi autografi.

Fabio Volo è scrittore, attore, conduttore televisivo e radiofonico. Ha pubblicato Esco a fare due passi (2001), È una vita che ti aspetto (2003), Un posto nel mondo (2006), Il giorno in più (2007), Il tempo che vorrei (2009), Le prime luci del mattino (2011), La strada verso casa (2013), È tutta vita (2015), A cosa servono i desideri (2016) e Quando tutto inizia (2017), tutti editi da Mondadori. I suoi libri sono tradotti in molti paesi del mondo.