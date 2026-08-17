'Fabbri, Iapichino e Cosi portano Firenze sul tetto d’Europa'

"Complimenti a Leonardo Fabbri, Larissa Iapichino e Andrea Cosi, tre straordinari atleti che con le loro imprese hanno portato Firenze e la Toscana sul podio europeo". Lo dichiara l’assessora allo sport Letizia Perini dopo i risultati ottenuti dagli azzurri agli Europei di Birmingham.

Fabbri si è confermato campione continentale nel getto del peso con 22,31 metri, precedendo l’altro italiano Zane Weir. Iapichino ha conquistato il titolo nel salto in lungo raggiungendo i sette metri, al termine di una finale con cinque atlete racchiuse in appena sei centimetri. Cosi ha completato il successo dell’atletica fiorentina con il bronzo nella mezza maratona di marcia.

"Leonardo ha difeso il titolo con la forza e l’autorevolezza di chi appartiene ormai ai vertici mondiali. Larissa ha dimostrato talento, maturità e capacità di reggere la pressione, mentre Andrea ha costruito una medaglia di grande valore con tenacia e intelligenza tattica. Un riconoscimento particolare va anche alla componente tecnica che segue questi grandi atleti, in particolare a Gianni Iapichino, padre e allenatore di Larissa, e a Marco Ugolini, tecnico di Andrea Cosi: dietro questi risultati ci sono competenza, sensibilità e anni di lavoro quotidiano. I complimenti si estendono a tutti gli atleti fiorentini e ai rappresentanti delle società sportive della nostra città che in questi giorni hanno partecipato agli Europei di atletica e di nuoto, rappresentando Firenze su due dei più importanti palcoscenici continentali".

“Un vero orgoglio fiorentino e toscano. Il salto in lungo ha da oggi una nuova campionessa europea: Larissa Iapichino. Una ragazza, ‘figlia d’arte’, che ha saputo riscattarsi dopo infortuni e prestazioni sotto le sue capacità con una gara fantastica ieri.

A nome di tutto il Consiglio comunale di Firenze le facciamo i più vivi complimenti e la aspettiamo presto nel Salone de’Dugento per poterla festeggiare come merita”.

Lo dichiara Alessandro Draghi, vicepresidente vicario del Consiglio comunale.