Ex Sanatorio Banti: cosa bolle in pentola?

Idra in municipio stamani a Vaglia: incontro col sindaco Leonardo Borchi e l'assessore all'Ambiente Riccardo Impallomeni

Dagli anni Novanta propongono inutilmente, quelli di Idra, assieme al comitato di cittadini di Vaglia “per la difesa dell’uso pubblico e sanitario” del complesso, una serie di soluzioni possibili al degrado progressivo del gioiello architettonico che guarda Firenze dalla collina dell’Uccellatoio, a Pratolino. Oggi, sono tornati a bussare alla porta della giunta che ha in mano una consistente quota della futura destinazione urbanistica dell'ex complesso ospedaliero.

Incontrando il sindaco Leonardo Borchi e l’assessore all’Ambiente Riccardo Impallomeni, Idra ha chiesto di sapere come Vaglia si attrezza ad amministrare la fase apertasi dopo che anche la quarta gara d’asta è andata deserta, lo scorso 15 luglio, nonostante il drammatico deprezzamento dell’‘ospedale dell’aria bona’ e del suo grande e ricco parco: dai 9,6 milioni del 2005 ai 2 milioni di euro odierni.

Buone notizie, a quanto pare! L'associazione riferisce di aver appreso che sindaco e assessore hanno proposto all’intero Consiglio comunale (maggioranza e opposizione) di farsi esso stesso promotore di una grande giornata pubblica di confronto, dibattito e proposizione con le altre istituzioni titolari di competenze sul Banti, con le categorie economiche, i comitati civici e le associazioni, gli studiosi e la popolazione tutta.

Idra saluta con favore questa scelta, e ha suggerito di estendere l’invito a quei soggetti civici e istituzionali, periferici e centrali, che potrebbero contribuire in sinergia a recuperare e a restituire al godimento pubblico questo polmone verde nato per la promozione della salute dei cittadini: scuole, biblioteche, Università, ministeri dell’Istruzione, dei Beni culturali, della Salute.

Idra ha ricevuto inoltre copia del documento con cui il “Dipartimento Manutenzione e Gestione Investimenti” dell’Azienda sanitaria, proprietaria del complesso, dopo aver verificato la presenza di circa 1400 mq di copertura con presenza di eternit (oggi frantumato e in parte polverizzato, e dunque continuamente a rischio di diffusione nell’ambiente circostante, sia nel parco di pertinenza del Banti, sia in quello pubblico, attiguo, della Garena), comunica il proprio programma di lavoro.

L’Azienda, si legge nella nota datata 10 settembre, “si è resa disponibile ad effettuare l’intervento con maggiore tempestività avviando immediatamente la progettazione della bonifica, conclusa la quale saranno affidati i lavori mediante le procedure di Legge. E’ plausibile che i lavori siano completati entro i primi mesi del 2020, e comporteranno un esborso di un importo di oltre 60.000 euro”.

Interessanti, a testimonianza dell’entità dei costi sociali dell’incuria e dell’abbandono, le altre cifre riguardanti gli interventi collaterali già svolti o in programma.

“Negli ultimi 3 anni, da quando cioè l’edificio è diventato oggetto di ripetute intrusioni e vandalismi, sono state ripetutamente ripristinate (16 ordini di lavoro) le recinzioni esterne (circa 300 m. la perimetrazione), di cui l’edificio è dotato, e le tamponature di porte e finestre ai piani bassi, per le quali sono stati spesi c.a. 70.000 euro.

Completata la bonifica dell’amianto verranno integralmente rifatte le tamponature di porte e finestre e le recinzioni esterne a maggior garanzia di sicurezza, da ditta specializzata in tale tipo di difese di edifici inutilizzati, utilizzando lamiere microforate in acciaio temperato inghisate alle pareti, con un costo previsto di circa 40.000 euro.

Per quest’ultimo periodo estivo fino alla fine di Settembre è stato disposto un servizio di sorveglianza H24 mediante operatori della “Securitas Metronotte”, attivo a partire dal giorno 07/06 u.s., con ausilio di unità cinofila nelle ore notturne (dalle 20 alle 08) con varie perlustrazioni previste intorno al complesso per un importo di circa 40.000 euro”.