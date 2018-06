Evento Fashion dagli studenti della Florence University of the Arts

Martedì 19 giugno (alle 18:00) a FLY artisans, live music e aperitivo

Martedì 19 giugno, dalle 18 alle 21, in Borgo Pinti 20r, FLY- Fashion Loves You, il negozio-laboratorio creativo associato alla Fondazione Palazzi - Florence Association for International Education, propone REINVENTION, una serata di moda, musica e artigianato, organizzata dal dipartimento di moda della FUA Florence University of the Art.

Un evento all’insegna della reinvenzione di se stessi attraverso gli abiti che si scelgono di indossare ogni giorno, reinventando il passato nel presente. Questo fenomeno può riguardare i materiali, riciclati in una forma più contemporanea di stile ed espressione, oppure la ricerca dei migliori pezzi vintage, magari fatti a mano, sostenendo anche l'economia locale, andando su una strada diversa da quella dell'industria globale della moda “veloce”.

Ed è proprio con questa filosofia che la “reinvenzione” va a toccare il progresso, la produzione, la diversità.

Il programma prevede, oltre ad un allestimento originale dello spazio-laboratorio per l’occasione, anche la realizzazione personalizzata per gli ospiti di calzature e prodotti in pelle, e come novità ci sarà una performance di musica dal vivo del simpatico studente FUA Justin Bruno.

I dettagli dell'evento sono, come per ogni fashion aperitivo a Fly, coordinati e svolti dagli studenti e coinvolgono i corsi di diverse facoltà e dipartimenti di Florence University of the Arts, come Apicius International School of Hospitality, Digital Imaging and Visual Arts, Fashiona and Accessory Studies and Technologies.