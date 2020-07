Europa ed economia: idee dalla Toscana

Martedì 21 luglio, ore 17-19 alla Fondazione Circolo Rosselli dibattito sul tema "Consiglio europeo, economia italiana, economia toscana"

Un dibattito di stringente attualità, quasi in diretta, mentre il consiglio dell’Unione Europea cerca di raggiungere un faticoso accodo per affrontare la crisi economica e sociale post Covid dei Paesi europei. Il tema è “Consiglio europeo, economia italiana, economia toscana” un meeting su Zoom che si svolge martedì 21 luglio dalle 17 alle 19.

Ci saranno interventi di studiosi come la professoressa Giorgia Giovannetti, economista dell’Università di Firenze, Emanuele Vannucci ricercatore statistico dell’Università di Pisa e Vincenzo Grassi segretario generale dell’Istituto Universitario Europeo. Ma anche operatori economici come Antonella Mansi di Confindustria, presidente del Centro di Firenze per la moda italiana e Andrea Puccetti, imprenditore che coordinerà il dibattito per la Fondazione Circolo Rosselli, insieme a Claudio Paravati direttore del Centro Studi e rivista Confronti.

Presiede il meeting Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli che ha organizzato il dibattito che sarà anche trasmesso in diretta su Facebook sul profilo della Fondazione.