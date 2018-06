Eubiochef: un contest per ricette di buona salute

Un contest per proporre ricette: lo lanciano Vetrina Toscana e ANT

Eubiochef è un contest che ha lo scopo di sensibilizzare le persone ad una cucina salutare. Fare attenzione a cosa e come si mangia è la prima prevenzione. E' importante, però, non solo mangiare in modo sano, ma anche gratificare gli occhi e il palato, per questo Fondazione ANT e Vetrina Toscana invitano chef, food blogger e semplici appassionati a mandare le loro ricette "eubiotiche" (dal greco eu-biotikós: che assicura il ben vivere).

In un periodo in cui l'attenzione al cibo è di gran moda, l'evento chiama a raccolta tutte le persone appassionate di cucina ponendo l'accento sul tema della prevenzione primaria per promuovere un corretto stile di vita, ingrediente fondamentale per il benessere psicofisico.

Per partecipare basta inviare la propria ricetta alla mail eubiocheftoscana@ant.it entro il 14/9/2018, con il modulo scaricabile dal sito www.ant.it/toscana, preferibilmente con foto del piatto (con possibilità di variante nel rispetto della stagionalità), e con un'accurata descrizione della natura salutare della ricetta.

"E' un'iniziativa che vuole recuperare le buone ricette e la capacità di fare cucina – commenta l'assessore regionale Stefano Ciuoffo - , rendendo conto delle ricette tradizionali del mare e di terra e lo fa cercando di raccontare il valore dell'alimentazione nella cura della salute. A volte si tratta di alimentazioni che possono accompagnare il decorso di malattie, un argomento molto serio che ANT ha curato con attenzione e questa iniziativa lo valorizzerà senz'altro, ma è per ANT la conferma di un loro ruolo essenziale che si sta diffondendo sul territorio regionale con esperienze virtuose che accompagna al cura oncologica domiciliare con assistenza e qualità che si distinguono per umanità e professionalità. La collaborazione tra Ant e Vetrina Toscana è proficua e porterà frutto".

La qualità e stagionalità delle materie prime, le corrette tecniche di preparazione e cottura degli alimenti, le proprietà benefiche degli ingredienti utilizzati, possibilmente usando materie prime del litorale toscano, saranno i parametri principali di selezione dei migliori piatti.

Le ricette dovranno essere legate al territorio toscano, per storia personale e tradizione. Tra tutte le ricette pervenute, saranno selezionate le 10 migliori da un apposito comitato tecnico scientifico interno ad ANT insieme a un gruppo di esperti di enogastronomia e a Vetrina Toscana.

Gli autori saranno chiamati ad affiancare gli chef per la preparazione dei propri piatti in uno showcooking nel corso della serata della semifinale che si terrà il 6 ottobre a Marina di Massa. I piatti, durante la serata della semifinale, saranno sottoposti a un'illustre giuria di chef, foodblogger, giornalisti che attribuiranno un premio per le 3 migliore ricette Eubiotiche. Il pubblico che parteciperà all'evento, potrà degustare una rivisitazione delle ricette dagli chef e attribuire il proprio voto (di giuria popolare) al loro piatto preferito.

La partecipazione alla serata avrà un'offerta minima per il pubblico che sarà interamente devoluta ad ANT per sostenere le attività gratuite di assistenza medica e psicologica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica che la Fondazione porta avanti sul territorio.

Le 3 ricette finaliste saranno poi presentate in occasione della cena di gala che si terrà nel mese di novembre sulla costa toscana. In questa occasione sarà premiata la migliore ricetta Eubiotica. Il vincitore potrà realizzare la propria ricetta in diretta durante una trasmissione televisiva e avere il proprio piatto in un menù di uno dei ristoratori aderenti. Le ricette pervenute e ritenute idonee saranno pubblicate sui social e sul portale di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio.

Per info e regolamento: www.ant.it/toscana o www.vetrina.toscana.it