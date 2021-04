Estate nella natura al Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa

Le giornate di sole sempre un po’ più calde e la primavera che pian piano lascia spazio all’estate ci fa venire voglia di stare all’aria aperta e goderci rilassanti momenti nella natura. In Garfagnana, immerso nella verdeggiante Valle del Serchio e in un parco di 600 ettari, il Renaissance Tuscany il Ciocco Resort & Spa è il rifugio ideale per iniziare l’estate con il piede giusto, tra relax, sport e buona cucina, approfittando del pacchetto Estate in Toscana* che oltre alla sistemazione e colazione, propone due cene tipiche toscane con inclusi vini di produzioni locali, per assaporare appieno le tradizioni locali, sapientemente proposte dallo Chef Simone Cavani, originario di Barga.

Prima di rifocillarsi con i gustosi piatti locali dello Chef, durante il giorno gli ospiti che vogliono concedersi un weekend di fuga dalla routine possono rilassarsi a bordo piscina, da dove si può apprezzare la splendida vista su Barba e sulla vallata sottostante con la natura a perdita d’occhio, o ancora lasciarsi coccolare con i trattamenti proposti dalla Beauty Spa, dove vengono utilizzati prodotti di origine locali a base di vinaccia e uva dei vitigni della zona: ad esempio il Cabernet Scrub (25 min - € 65) è perfetto per preparare la pelle alla tintarella estiva e l’utilizzo di prevede una marmellata d’uva dall’azione idratante, levigante e antiossidante per rendere la pelle liscia e luminosa.Le colline e le vette fino a 2.000 metri della Garfagnana sono il luogo perfetto per gli amanti delle attività outdoor e offrono diversi spunti ed escursioni per scoprire questo territorio incontaminato: nella Riserva Naturale intorno al Monte dell’Orecchiella, a circa 40 minuti in auto dal Resort, si può provare a piedi il percorso ad anello che si sviluppa intorno alla parte alta del Monte.

La partenza è dal Centro Visitatori utilizzando il sentiero Airone 1 per poi, immersi in un fitto bosco di conifere, giungere in località Isera Alta, dove il panorama s’illumina sul bianco massiccio calcareo della Pania di Corfino. Più avanti, l’itinerario costeggia la recinzione del Monte Orecchiella. Il percorso prosegue fra rimboschimenti di conifere e attraversa la maestosa faggeta fino ad arrivare ai “Renicci”, luogo caratterizzato da affioramenti di scaglia rossa e verde.

Da qui, si raggiunge la strada sterrata per Campaiana, percorrendola a ritroso, quindi il Fontanone e, a seguire, l’omonimo sentiero fino a rientrare al Centro Visitatori.Gli amanti delle due ruote possono invece possono scoprire l’Alta Garfagnana, con un itinerario che inizia a Piazza al Serchio, a 30 minuti dall’hotel. Dal parcheggio, dove si trova la vecchia locomotiva a vapore in servizio per tanti anni sulla linea Lucca-Aulla, si segue la strada asfaltata per il Passo dei Carpinelli.

Dopo alcuni chilometri si attraversa il borgo di Giuncugnano per poi proseguire per il Passo di Tea e Monte Argegna. Si raggiunge qui un ampio prato, ove è situato il Santuario della Madonna della Guardia e da dove si gode un meraviglioso panorama sulle Alpi Apuane. Si continua in discesa seguendo la strada asfaltata fino al Passo dei Carpinelli passando per il borgo di Agliano, fino a scendere sulle rive del Lago di Gramolazzo. Costeggiato il lago, si arriva al paese di Nicciano prima e il borgo di San Michele poi, proseguendo la strada che riconduce al punto di partenza.Gli ospiti che vogliono aggiungere un pizzico di adrenalina alla scoperta della natura, possono provare le attività proposte dal partner Raftingh2o-E20 Avventure: dal rafting lungo il Fiume Lima all’urban rafting per scoprire Firenze in un modo tutto nuovo, dall’acqua trekking nel cuore della Val di Lima fino alle esperienze di kayak, hydropeed e tubing, non mancano le attività a tutto divertimento e avventura.