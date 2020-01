Esselunga del Galluzzo, che fortuna: vinte due auto Mini One

Estrazione incredibile che bacia doppiamente lo store alle porte della città. A Firenze e provincia non si registrano altre vincite

MD3GJCLVDRDS2B e RD3GLKNXCRC3HB: sono i codici dei due superfortunati clienti dell'Esselunga del Galluzzo che hanno vinto una delle cento Mini One messe in palio dalla catena di supermercati. Statisticamente è un dato molto rilevante perché nella provincia di Firenze non si registrano altre vincite, sebbene ci siano almeno tre store più grandi di quello galluzzino, molto frequentato oltre che dai fiorentini, da chi abita nella zona del Chianti, del Senese e in parte dell'Empolese. A questo giro, insomma, la fortuna ha guardato da una sola parte, verso la Certosa.

Nel sito ufficiale di Esselunga si possono naturalmente trovare tutti e cento i codici vincenti. In Toscana hanno fatto "doppietta" anche gli store Esselunga di Viale San Concordio (Lucca) e Massa.