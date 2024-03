Esperienze di lusso in Toscana: l'ospitalità estiva riapre i battenti

Appartata ed elegante, fatta di ville rinascimentali, viali ornati di ciliegi, giardini fioriti e aree archeologiche, Fiesole è una delle mete preferite per chi vuole scoprire la Toscana. Sulla collina che domina Firenze, sorge l’Hotel Villa Fiesole, un’oasi di tranquillità e bellezza pronto ad accogliere coloro che cercano un elegante rifugio lontano dal caos della città.

Per questa nuova stagione l’hotel si prepara a sorprendere i suoi ospiti con una novità emozionante che renderà il soggiorno ancora più indimenticabile: il nuovo Ristorante Serrae di Villa Fiesole guidato dallo Chef Antonello Sardi, che vanta diversi riconoscimenti tra cui la stella Michelin per ben due volte e la stella Verde Michelin per una cucina sostenibile.

L’Hotel Villa Fiesole riaprirà in occasione della Pasqua, proponendo un pacchetto speciale.

In una posizione splendida sulle colline toscane sorge l’Hotel Villa Fiesole, che, grazie alla sua location unica, alle sue camere raffinate ed eleganti, alla sua vista panoramica e alla sua atmosfera sospesa nel tempo, rappresenta il soggiorno ideale per chi vuole vivere una vacanza da sogno. L’hotel riaprirà le porte al pubblico giovedì 28 marzo con una grande sorpresa per gli ospiti che lo sceglieranno: il Ristorante Serrae di Villa Fiesole è stato infatti completamente ristrutturato sotto la guida dell’architetto Marco Giammetta del noto e prestigioso studio Giammetta Architectse reso ancora più sublime.

Il soggetto floreale è il protagonista della sala, intense pennellate di colori fanno da contrasto all’arredamento panna del tovagliato e delle sedie dando vita ad una profonda armonia. Così come era la visione del maestro Vincent Van Gogh, le pennellate di colori accesi e vividi sulle pareti, vogliono donare a chi le osserva la gioia e l’amore per la natura: consumare un pasto tra le sale rinnovate o nella splendida terrazza regalerà momenti surreali e magici. Oltre alla bellezza estetica, al Ristorante Serrae di Villa Fiesole, guidato dallo chef Antonello Sardi, si potrà assaporare la creatività, la raffinatezza e il gusto delle prelibatezze da lui create per un’esperienza gastronomica di altissimo livello.

All’Hotel Villa Fiesole la magnificenza estetica si unisce a quella del gusto dando vita ad un meraviglioso viaggio nella bellezza e nella raffinatezza. Pasqua è alle porte e con lei anche il primo ponte primaverile nel quale concedersi una piccola vacanza ammirando le meraviglie di Fiesole e dei suoi dintorni soggiornando in questa dimora storica, ex serra che oltre a vantare l’eccellente ristorante e gli splendidi ambienti impreziositi con gli affreschi sul soffitto, offre una suggestiva e romantica vista sulla città di Firenze. In occasione delle vacanze pasquali l’hotel ha ideato un pacchetto speciale che comprende il pranzo pasquale di domenica 31 marzo, un’occasione unica per deliziare il palato con il menù firmato dallo Chef Antonello Sardi.

Il Pacchetto di Pasqua include: due o più pernottamenti; Prima colazione giornaliera a buffet; Pranzo di Pasqua domenica 31 marzo, menù 4 portate dello Chef Antonello Sardi bevande in abbinamento incluse, presso il Ristorante Serrae di Villa Fiesole; Apertura del Grande Uovo di Cioccolato con estrazione sorpresa. Prezzo in camera doppia per due notti per due persone a partire da Euro 623,00. Valido dal 28 marzo al 3 aprile 2024.

BORGO DEL CABREO E PIETRA DEL CABREO

Hanno riaperto da pochi giorni i due Relais del Cabreo della famiglia Folonari sulle colline di Greve in Chianti: il Borgo del Cabreo e Pietra del Cabreo sono pronti per accogliere gli ospiti tra i vigneti delle Tenute del Cabreo per una vacanza enogastronomica all’insegna del buon vino e della calorosa accoglienza.

Il Borgo del Cabreo, inaugurato nel 2017 è arrivato alla sua ottava stagione. Un luogo magico, circondato dai vigneti delle Tenute del Cabreo che, grazie alle dotazioni dei più moderni comfort, offre la possibilità di godere di tutte le bellezze della Toscana. Pietra del Cabreo, aperto al pubblico nel luglio del 2021, festeggia invece il suo quarto anno di vita. Situato a poche centinaia di metri dal Borgo del Cabreo, anch’esso immerso tra vigne e ulivi delle Tenute del Cabreo, è il frutto di un’accurata ristrutturazione e risponde alla filosofia della famiglia Folonari di valorizzare il territorio e il patrimonio locale.

Alla Pietra del Cabreo gli ospiti potranno deliziare il palato al Ristorante CABREO, creato nel 2022 dallo Chef Alessio Sedran e gestito dallo Chef Giacomo Rossi, chiamato ad esaltare le eccellenze culinarie utilizzando le migliori materie prime del territorio, spesso coltivate direttamente nell’orto del Relais. Il ristorante, che propone un menu dove ricette tradizionali rivisitate all’insegna della modernità si sposano perfettamente con l’ampia selezione di etichette della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, è aperto tutti i giorni a pranzo e cena e accoglie anche ospiti esterni che potranno assaporarne l’atmosfera intima e accogliente e vivere un’esperienza enogastronomica di altissima qualità.

Per otto mesi all’anno il Borgo e la Pietra del Cabreo accolgono turisti desiderosi di immergersi nella campagna chiantigiana che regala colori e profumi meravigliosi e di conoscere sia le bellezze naturali della zona, sia la tradizione vitivinicola di cui le Tenute Folonari rappresentano un’eccellenza.Da queste vigne provengono infatti le uve che danno vita alle più rinomate etichette dell’azienda, come i Supertuscan Cabreo il Borgo, da cui il Relais prende il nome, e La Pietra.

I relais di charme Borgo del Cabreo e Pietra del Cabreo offrono agli ospiti la possibilità di arricchire il soggiorno con percorsi di degustazione delle migliori etichette prodotte nelle Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari, da secoli espressione di passione e qualità. Un viaggio sensoriale attraverso i pregiati vini delle Tenute, spesso condotto dal presidente Giovanni Folonari, che ne racconta la storia e la tradizione di famiglia, portando alla scoperta delle caratteristiche uniche della produzione di pregio.

Il Borgo del Cabreo e Pietra del Cabreo propongono soggiorni con tariffe a partire da € 229 per camera a notte con trattamento di ricca prima colazione con torte fatte in casa, uova e prodotti locali di prima qualità e aperitivo di benvenuto. Entrambi i Relais sono dotati di piscina esterna riscaldata, campo da tennis privato, Internet wi-fi sia nelle camere che negli spazi esterni, parcheggio coperto e la possibilità di cenare al ristorante Cabreo.

FONTANELLE

Nel cuore del Chianti classico a Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena, Hotel Le Fontanelle e Hotel The Club House, sono luoghi eleganti immersi nella bellezza della campagna toscana e che rappresentano l’identità della famiglia Bolfo. Attraverso il brand Fontanelle Estate, che comprende gli hotel e la cantina Vallepicciola, si vuole garantire agli ospiti un’esperienza di lusso completo. «La scintilla da cui nasce la nostra dedizione e spontaneità nel creare una calda atmosfera è la famiglia. Vogliamo che ogni ospite e collaboratore si senta accolto come a casa propria, in tal senso ci impegniamo a vivere i suoi valori più nobili, trasformando ogni esperienza in un legame che va oltre la semplice ospitalità» afferma la general manager Phoebe Farolfi.

HOTEL LE FONTANELLE 5*

Una casa silenziosa sulla collina, aperta agli ospiti nel 2006 e così affettuosamente nominata dai suoi proprietari, Hotel Le Fontanelle abbraccia la straordinaria bellezza circostante. Un casale in stile toscano che ha conservato intatte le sue caratteristiche e la sua storia attraverso un restauro attento e rispettoso, preservando l'autenticità del borgo e le sue suggestioni. L'eleganza discreta, tipicamente toscana, è il filo rosso che lega ogni ambiente, un tratto distintivo evidente in ogni dettaglio. L'arredamento delle camere e delle suite è curato nei dettagli. I materiali utilizzati, come le fibre naturali e le stuoie in cocco, accostati al legno di noce, alla quercia e ai tessuti bordeaux, richiamano i colori delle colline del Chianti. Ogni stanza ha una propria anima, un rifugio intimo e segreto nella profumata campagna senese, colmo di charme e gusto.

Le camere Classic riflettono lo stile delle residenze rustiche toscane, con pavimenti in cotto, soffitti con travi a vista e tessuti floreali morbidi. Le camere Prestige, situate nel casale a pochi passi dalla piscina, assumono l'aspetto di piccole residenze di campagna, offrendo un'atmosfera intima e silenziosa con giardini privati. Le ampie finestre e gli spazi aperti delle camere Deluxe permettono una luce naturale, mentre la terrazza privata con vista mozzafiato rende le Junior suite un luogo perfetto per degustare un ottimo bicchiere di vino, immerso nella bellezza infinita della campagna. Le suite sono delle vere e proprie residenze private, offrendo un'immersione totale nel fascino del Chianti.

Gli interni, la camera da letto e il salotto indipendente, sono arredati con uno stile rustico. Il comfort raffinato delle stanze si estende anche agli spazi comuni dedicati al relax e al riposo, nutrendo mente e corpo in questo luogo di pace e bellezza. La piscina interna riscaldata è il cuore dell’area benessere The Health Club, circondata da ampie vetrate che si affacciano sui vigneti dell’hotel. La piscina esterna, con la sua immersione nella natura e la vista sull'orizzonte, è una vera perla incastonata nel verde.

Alcune camere e suite sono siti nella Villa Il Mandorlo, una dependance distante circa 400 metri dall’area principale dell’hotel: è possibile affittare i locali della villa anche in modo esclusivo, in un'atmosfera tranquilla e silenziosa, godendo dei panorami del Chianti. Al centro dell'esperienza gastronomica di Hotel Le Fontanelle si erge il ristorante La Colonna, così nominato in onore dell'imponente colonna di pietra che domina la sala. Con un'atmosfera elegante e sobria, caratterizzata da una mise en place raffinata e minimalista, tovaglie di lino e calici generosi, il ristorante offre uno scenario senza pari grazie alle ampie vetrate che incorniciano il paesaggio circostante.

Durante la stagione estiva, gli ospiti possono godere della Terrazza Belvedere, un'incantevole porzione del ristorante affacciata sui vigneti, che regala l'emozione unica di gustare prelibatezze culinarie sotto il cielo stellato durante le cene. La cucina del ristorante La Colonna è un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, fondata sull'eccellenza e la qualità delle materie prime, sapientemente trattate con competenza e creatività. I piatti sorprendono con accostamenti insoliti che regalano sensazioni e sapori contemporanei, mantenendo però un profondo rispetto per la cucina tradizionale italiana.

A guidare il team di cucina c'è Chef Francesco Ferrettini, con le sue radici toscane e una lunga esperienza culinaria maturata in rinomati ristoranti della regione.

HOTEL THE CLUB HOUSE 5*

Il Chianti, con i suoi paesaggi di colline punteggiate di vigneti e ulivi, incanta e rapisce il cuore. In questo affascinante territorio toscano, nel comune di Castelnuovo Berardenga, in terra senese, sorge da pochi anni un nuovo gioiello dell'ospitalità: Hotel The Club House, un albergo 5*L adults only (+14 anni). Dopo ben dodici anni di restauro, l’albergo è stato inaugurato nella primavera del 2022, portando nuova vita e splendore a questo angolo di Toscana.

Dietro questo ambizioso progetto c'è un amore profondo per la regione e la volontà di valorizzare questo tesoro toscano. L'architettura e il design di Hotel The Club House sono stati curati con grande attenzione dall’architetto Margherita Gozzi, la stessa mente dietro il restauro di Hotel Le Fontanelle e della cantina Vallepicciola. Con Hotel The Club House, l'obiettivo è quello di creare un unicum, dove storia e tradizione si fondono armoniosamente con un'ospitalità contemporanea e immersiva.

Grazie al recupero di strutture meno antiche, è stato possibile ridisegnare più facilmente gli interni, mantenendo sempre intatta l'autenticità e l'essenza del luogo. La scelta dei materiali, come pietra, legno e coppi tradizionali, conferisce un tocco di eleganza e calore casalingo. L’hotel si propone come un luogo dove gli ospiti possono immergersi completamente nell'atmosfera unica del Chianti, lasciandosi ispirare dalla bellezza che li circonda, qui, storia e modernità si mescolano, offrendo un'esperienza di lusso concreta.

Hotel The Club House ha arricchito la sua esperienza sensoriale con l'apertura de Il Visibilio, il ristorante fine dining 1 Stella Michelin firmato dall’Executive Chef Daniele Cannella. Qui la combinazioni di sapori italiani con tecniche e ingredienti internazionali, rappresenta un chiaro richiamo allo stile distintivo che rende questo ristorante con soli 5 tavoli un’esperienza indimenticabile. Il ristorante propone un menu degustazione al buio che varia secondo la stagionalità e la freschezza degli ingredienti: Il Visibilio si concentra su tecniche avanzate e prodotti di alta qualità, offrendo ai clienti un viaggio gastronomico unico nel suo genere.

Osteria Il Tuscanico è il secondo ristorante di Hotel The Club House, sempre sotto la direzione dell’Executive Chef Cannella, che richiama uno stile perfettamente integrato nell’atmosfera del resort. La carta propone sei piatti per categoria: due tipici della Toscana, quattro della tradizione italiana e un'opzione vegan legata al benessere. L'ambiente è elegante, curato nei dettagli, ma mantiene un'atmosfera informale. Il locale offre un'esperienza culinaria varia e tradizionale, con un tocco di modernità, dove gli ospiti possono gustare l'autenticità della cucina toscana, con particolare attenzione alla bistecca fiorentina.

I colori naturali della sala e la mise en place sobria richiamano l'atmosfera delle tradizionali trattorie toscane. Con l’obiettivo di conferire un’identità forte e riconoscibile a Hotel The Club House, è stato avviato il progetto ambizioso della nuova SPA di concezione olistica. Nasce così The Wellness Sanctuary, un progetto che si propone di garantire spazi ampi e tecnologie all’avanguardia nel settore del benessere, con un’offerta contemporanea in linea con le esigenze di una clientela sempre più attenta che vuole vivere un’esperienza completa, integrando bellezza, territorio, cibo e vino in un percorso mirato a rigenerare mente e corpo.

The Wellness Sanctuary è un ambiente progettato per entrare in connessione con la natura e dove spazi riservati e luce naturale amplificano la percezione di benessere.

Il Park Hotel Marinetta è pronto a riaprire nei prossimi giorni, e lo fa in grande stile con le offerte studiate per i soggiorni nel ponte di Pasqua.

È il punto di partenza ideale per andare alla scoperta di questo tratto di costa della Toscana, dove i paesaggi sorprendenti che comprendono infinite distese di coltivazioni di viti lasciano spazio anche ad incredibili luoghi di divertimento. E per chi ama il benessere non mancano le occasioni per rilassarsi circondati dalla natura incontaminata, che sia in Spa o semplicemente passeggiando in mezzo ai boschi.

Punto di partenza ideale per andare alla scoperta di tutto questo e molto altro è il Park Hotel Marinetta, un resort moderno adatto a tutti, che si viaggi in famiglia, in coppia, con amici. Situato a Marina di Bibbona, dispone di una spiaggia privata e attrezzata, di un centro benessere la Spa Marinetta Wellness e tre ristoranti. Inoltre offre la possibilità di organizzare escursioni in mountain bike, a cavallo ed esperienze di diving, nordic walking e diverse attività sportive.

Per lo Speciale Pasqua 2024 si propone con due offerte:

Il Pack Pasqua con ingresso al Cavallino Matto include: due o più notti; Colazione a buffet ; Cena a buffet presso il Ristorante Anfora di Baratti; Il Pranzo di Pasqua: aperitivo più menù di quattro portate, bevande incluse; 1 Biglietto a persona per il parco divertimenti Cavallino Matto di Marina di Donoratico (da ritirare il giorno dell’evento presso la Reception); Parcheggio gratuito interno con possibilità di ricarica elettrica a pagamento; Piscina Relax (solo adulti e con obbligo di cuffia); Piscina Funny (riscaldata dal 22/03 al 10/06 e dal 15/09 al 21/10), Piscina per adulti e bambini; 1 Ombrellone e 2 Lettini presso la spiaggia privata (dal 20/04 al 21/10); WiFi gratuito; Linea cortesia e un accappatoio a persona in camera; 1 telo mare a persona in camera; Palestra.

Pack Pasqua con ingresso in Spa include: una o più notti in una camera o suite a scelta; Colazione a buffet; Cena a buffet presso il Ristorante Anfora di Baratti; Il Pranzo di Pasqua: aperitivo più menù di quattro portate; 1 Ingresso SPA a persona da 45′ presso la nostra Marinetta Wellness & Spa; Parcheggio gratuito interno con possibilità di ricarica elettrica a pagamento; Piscina Relax (solo adulti e con obbligo di cuffia); Piscina Funny (riscaldata dal 22/03 al 10/06 e dal 15/09 al 21/10) Piscina per adulti e bambini; 1 Ombrellone e 2 Lettini presso la nostra spiaggia privata (dal 20/04 al 21/10); WiFi gratuito; Linea cortesia e un accappatoio a persona in camera; 1 telo mare a persona in camera; Palestra. Prezzo in camera doppia per una notte per due adulti con ingresso in Spa a partire da 380,00 Euro. Valido dal 29 marzo al 1° aprile 2024.

BOUTIQUE HOTEL TORRE DI CALA PICCOLA ALL’ARGENTARIO

Il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola apre per la stagione estiva focalizzandosi sulla qualità.

“Il nostro obiettivo è offrire agli ospiti un’accoglienza di grande livello”, afferma la Direttrice Stefania Marconi. “Per raggiungere questo fine abbiamo potenziato il servizio, aumentato il numero di collaboratori qualificati, fatto formazione e instaurato intense collaborazioni con le Scuole Alberghiere”. Punto di forza dell’hotel è la sua invidiabile posizione a picco sul mare, con solo 53 camere e suites circondate da un vasto parco con vista mozzafiato sulle Isole del Giglio e di Giannutri.

Per godere del magico spettacolo del tramonto sulle isole gli ospiti possono cenare ad alcuni tavoli esclusivi collocati in posizione panoramica sul prato. L’eccellente cucina dello Chef Francesco Carrieri si può gustare in varie location diffuse: prima colazione sulla roof terrace, pranzo al Bistrot all’aperto all’ombra degli alberi, cocktail serali al Bar adiacente alla suggestiva torre spagnola, cena al ristorante panoramico “Torre d’Argento” o con vista sul tramonto.

Il servizio discreto e personalizzato, che dona agli ospiti la sensazione di trovarsi in una casa dall’atmosfera esclusiva, è stato potenziato per arricchire l’accoglienza e l’ospite viene contattato telefonicamente prima del suo arrivo dal Concierge per accertarsi in modo tempestivo ed accurato delle sue esigenze e necessità. Una volta accolti in albergo, si può scegliere tra la magnifica piscina a sfioro che si prolunga sullo scintillante mare azzurro dell’Argentario o il beach club sottostante accompagnati da una golf cart.

Completano la gamma dei servizi il parco sensoriale dove respirare gli aromi emanati dagli oli essenziali e dalle resine che stimolano positivamente il sistema immunitario; il centro benessere dove prenotare un rilassante massaggio; il parcheggio privato video-sorvegliato con due colonnine a disposizione per ricaricare le auto elettriche. Gli amici a 4 zampe vengono accolti con piacere e trovano in camera il Puppy Kit con tappetini assorbenti, sacchetti e ciotola per il cibo.

Le emozioni continuano a tavola. Lo Chef del Ristorante Torre d’Argento è Francesco Carrieri, coadiuvato dal secondo Chef Daniele Soave e da tre Maîtres. Fiero cultore della tradizione maremmana, Carrieri mette al centro stagionalità e qualità utilizzando solo materie prime freschissime, rigorosamente provenienti da fornitori locali. Nei piatti curati nei minimi dettagli la cucina toscana incontra le tecniche più innovative. Non mancano le proposte vegane, vegetariane, gluten free e menu dedicati ai bambini. Particolare attenzione inoltre alle allergie e intolleranze. La cantina propone un’ampia scelta di vini italiani con una particolare selezione di toscani e di prodotti unici del promontorio.

Il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola ama definirsi inoltre “Tuscan Lifestyle”. Infatti nel piccolo shop viene proposto solo il meglio dell’artigianato del territorio: dai vini agli oli, dalle marmellate alla pelletteria, fino ai prodotti beauty della linea “Prima Spremitura” di Idea Toscana a base di olio extra vergine di oliva “Toscano IGP” biologico, oltre ad accessori come borse e scarpe in pelle, bigiotteria e tanto altro, tutto rigorosamente Made in Tuscany.