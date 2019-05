Esclusive sneaker per AW LAB

Si tratta degli special make Up di due best seller Fila e Puma. Sono invece anche donna le tee in limited edition dedicate ad MTV, riproposte a grande richiesta anche nella Stagione 2019

AW LAB presenta le sue due ultime esclusive Uomo, create in collaborazione con Fila e Puma, e attesi best seller della spring summer 2019. Gli special make up delle Fila 94 e delle RS-X di Puma, due modelli di assoluto hype, si ispirano ai colori degli Anni ’90, con combinazioni che richiamano l’heritage di quel decennio per le Fila e un’evoluzione di stile e palette inedite per le Puma. Lo special pack di AW LAB si completa con una collezione limited edition di apparel Uomo e Donna che ha come protagonista l’iconico logo di MTV. Simbolo di musica, entertainment e cultura giovanile per intere generazioni, uno delle icone di quegli anni viene proposto con grafiche dedicate ad AW LAB su T-shirt, crop-top e shorts. La passione ed i valori della la musica. AW LAB continua a dare voce alla generazione che entra nei suoi store, non solo proponendo sneaker esclusive e apparel in limited edition, ma anche attraverso le sue brand campaign. AW LAB IS ME Music Edition, il contest musicale ancora oggi in corso, sta raccogliendo le adesioni di migliaia di giovani che vogliono farcela attraverso la loro autenticità ed il loro talento.