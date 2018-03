Eroina: spacciatori lungo la Linea 1 della Tramvia

​I Carabinieri della Compagnia Oltrarno arrestano un altro spacciatore

I Carabinieri della Compagnia di Firenze-Oltrarno assestano un altro colpo agli spacciatori di eroina sul tratto della linea 1 della Tramvia che va dalle fermate di “Aldo Moro” a quella di “Paolo Uccello”- Dall’autunno scorso sono ben 12 gli spacciatori tratti in arresto, 9 quelli denunciati a piede libero e 23 gli assuntori segnalati agli uffici della Prefettura, dati quest’ultimi che denotano l’efficacia dell’azione repressiva in atto.

Nella tarda mattinata di ieri 13 marzo, a cadere nella rete tesa dai militari in borghese del Nucleo Operativo è stato un immigrato irregolare proveniente dalla Nigeria, 26enne e pregiudicato, che – notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi della fermata Arcipressi – è stato prima seguito in una strada limitrofa e poco dopo osservato mentre cedeva, nelle immediate vicinanze ove sorge l’Istituto Tecnico Meucci, una dose di circa mezzo grammo di eroina ad un consumatore italiano, 53enne di Barberino del Mugello (FI), quest’ultimo segnalato quale assuntore alla locale Prefettura.

I militari appostati a breve distanza dal luogo della cessione sono intervenuti arrestando nella flagranza lo spacciatore che, a seguire, è stato condotto presso in camera di sicurezza della Compagnia Oltrarno in attesa del giudizio direttissimo previsto nella mattinata odierna. Oltre allo stupefacente, a seguito di perquisizione personale, a carico dell’arrestato è stato anche operato il sequestro della somma in contante di € 80, giudicata provento dell’illecita attività di spaccio.