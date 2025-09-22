Erica la nuova serie di Canale 5 con Vanessa Incontrada

Sono in corso a Piombino le riprese della nuova serie di Canale 5, Erica, una coproduzioneRTI – 7Verticale, per la regia di Ciro D’Emilio.

La protagonista, Vanessa Incontrada, interpreta una scrittrice di gialli in crisi creativa che, tornata alle sue origini in Toscana, si trova coinvolta in un omicidio.

A condurre le indagini è Leonardo (Francesco Scianna), un poliziotto affascinante e determinato. Tra colpi di scena e segreti inconfessabili, Erica e Leonardo si ritroveranno a far luce su altri oscuri delitti, avvicinandosi ad una verità che potrebbe cambiare la loro vita.

La fiction è l’adattamento della serie francese di grandissimo successo Erica, tratta dai romanzi di Camilla Läckberg, una scrittrice che ha venduto milioni di copie dei suoi libri in tutto il mondo.

La serie tv è tra gli aggiudicatari del Bando Cinema e Audiovisivo 2024 della RegioneToscana.