Entrano di notte nella fontana del Biancone: multate

Alle 3 bravata di due turiste francesi un po' alticce. Multa di 160 euro

Sono entrate nella fontana del Nettuno ma non sono sfuggite alle telecamere collegate al Corpo di guardia della Polizia Municipale. E per loro è scattata la multa. L'episodio risale a ieri intorno alle 3 di notte.

Gli agenti in servizio notturno all'interno di Palazzo Vecchio hanno notato due donne entrare all'interno della recinzione della fontana del Biancone e salire sul bordo. Immediatamente si sono portati in piazza e quando sono arrivati le giovani, probabilmente alticce, erano già uscite. Invitate al Corpo di Guardia, per le due risultate cittadine francesi (rispettivamente del 1992 e 1989) sono scattate le sanzioni previste (160 euro). Non sono emersi danni al monumento.