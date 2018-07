Enrico Rossi a Bruxelles per la sessione plenaria del Comitato delle Regioni

Rossi interverrà alla tavola rotonda "The Transition to a Circular economy and the Future of Industry Smart territories"

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, sarà domani 4 luglio a Bruxelles per partecipare ai lavori della sessione plenaria del Comitato delle Regioni.

Rossi interverrà alla tavola rotonda "The Transition to a Circular economy and the Future of Industry Smart territories", che si terrà dalle 11.00 alle 12.00 nell'edificio Van Maerllant (VMA3), e al dibattito sul "Futuro dell'Europa", previsto dalle 15.00 alle 16.30 nell'aula plenaria del Parlamento europeo, durante il quale presenterà in seduta plenaria l'appello "Insieme contro il razzismo" lanciato insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella.

Alle 16.45, davanti all'aula plenaria del Parlamento europeo, è previsto un punto stampa.