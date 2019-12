Enrico Fiori presenta "Il Chianti dalla A alla Z"

Venerdì 27 dicembre alle 18.00 al Caffè letterario Niccolini

Vino, paesaggio, storia e cultura di un territorio incantevole, raccontato per parole chiave: questo è Il Chianti dalla A alla Z (Sarnus) il dizionario illustrato firmato da Enrico Fiori che sarà presentato venerdì 27 dicembre alle 18.00 al Caffè letterario Niccolini (via Ricasoli, 3). L’autore dialogherà con Antonio Pagliai, curatore del ciclo d’incontri delle «Niccolitudini».

Un po’ glossario e un po’ guida turistica, il libro di Fiori offre una panoramica ampia e variegata del Chianti, con frequenti incursioni nella storia locale e nell’enogastronomia. Un vero e proprio zibaldone, che non è soltanto il risultato di tante peregrinazioni per borghi, selve, chiese e manieri, ma anche di attente ricerche e lunghe chiacchierate con la gente del posto, per far emergere quel patrimonio infinito di storie di paese, piccole leggende e dicerie più o meno bizzarre che difficilmente si trovano nei libri o sul web.