Empolissima d’autunno, come cambia la viabilità

Domenica 11 ottobre divieti in vigore fino al completo spazzamento delle strade dopo l’evento

EMPOLI - Domenica 11 ottobre 2020, il centro della Città di Empoli, ospiterà la fiera mercato promozionale ‘Empolissima 2020’. Dalle 8 alle 20, lungo le vie del centro, saranno presenti oltre centotrenta banchi di operatori su area pubblica, con occasioni per tutte le tasche e i negozi di area fissa rimarranno aperti.

La manifestazione “Empolissima 2020” è organizzata da Confesercenti Empolese Valdelsa, ANVA Confesercenti (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti).

La fiera promozionale coinvolgerà gran parte del centro cittadino: sarà aperta fin dalla mattina da via Pievano Rolando, quindi proseguirà nel primo tratto di via Salvagnoli, poi via Tinto da Battifolle e parte di via Socco Ferrante, tutta Piazza della Vittoria, tutta Via Roma fino a Piazza Don Minzoni, con parte di via Verdi e via Ricasoli.

Affinché la manifestazione possa svolgersi in sicurezza anche per quanto concerne la circolazione stradale, ecco come cambia la viabilità domenica.

VIABILITÀ EMPOLISSIMA – Complesse le modifiche alla viabilità del centro in occasione dell’evento Empolissima.

Domenica 11 ottobre, dalle ore 6 fino al completo spazzamento meccanico delle strade, nella Zona a Transito Limitato è previsto il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli. Stesso provvedimento anche in Via Pievano Rolando, all'intersezione con Piazza Guido Guerra, in Via Tinto da Battifolle, Via S. Ferrante, Via Salvagnoli (tratto compreso tra Via Battifolle e Via Ridolfi), Piazza della Vittoria, Via Roma, Piazza Don Minzoni, Via Ricasoli (da Piazza Don Minzoni a Via Curtatone e Montanara) Via Verdi (da Piazza Don Minzoni a Via M. Fabiani).

Inoltre, come sempre in queste occasioni, in Via Curtatone e Montanara lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con Via Carrucci è previsto divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto i pullman adibiti al Trasporto Pubblico Locale, all'intersezione con Via Carrucci con direzione obbligatoria a destra in via Carrucci, questo perché in Via F.lli Rosselli fino a Via Bonistalli c’è divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli al servizio di persone invalide.

RASTRELLIERE e BICI – Attenzione anche alle rastrelliere delle biciclette: dalle ore 6 di domani, venerdì 9 ottobre, divieto di sosta con rimozione coatta (la rimozione comporterà il taglio di eventuali catene e/o lucchetti) in Via Salvagnoli, tratto vicino all’intersezione con Via Ridolfi; Piazza della Vittoria, tratto antistante la sede della banca e dell’intersezione con via Roma; e Piazza Don Minzoni, rastrelliera lato Est.

Sul sito del Comune di Empoli è presente la relativa completa ordinanza della Polizia Municipale Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.