Empoli vs Virtus Entella: 2-4 Jacopo Dezi la vera star della gara.

La dura legge dell'ex. Dezi ha fatto 2 gol ed un assist. La terna arbitrale contestatissima.

L’Empoli parte subito con buone intenzioni tanto che Dezi stende in area Frattesi procurandosi un rigore che Leonardo Mancuso non fallisce. Al 10’ arriva il raddoppio dell’Empoli con un tiro bellissimo quanto potente di Zurkpwski: uno-due con l’effetto a giro sul secondo palo per la prima rete in italia del giocatore polacco in prestito dalla Fioretina. Nel finale del primo tempo Dezi rimedia al rigore dei primi minuti approfittando di un cross di Sala oltre che dell’indecisione di Balkovec.

Finale primo tempo Empoli 2 virtus Entella 1.

L’inizio della ripresa comincia come era finito il primo tempo con Dezi che va a segno, questa volta con n diagonale vincente dopo essere riuscito ad entrare in area. Nella situazione di perfetta parità si ha la svolta della gara quando Fiamozzi, reo di aver procurato un rigore, viene espulso per doppia ammonizione. Del rigore se ne incarica Mancosu ma riesce solamente a calciare a lato. Ed il possibile vantaggio sfuma. Ma questa sera nel destino della Virtus Entella c’era Dezi che gli regala un’altra chance con un assist che questa volta riesce a finalizzare facendo 2- 3 e, dopo che l’Empoli rimasto in nove per l’espulsione di Liam Henderson, Schenetti ha posto i sigilli a questa partita mettendo a segno il quarto gol per la Virtus Entella.

Risultato finale: Empoli 2 Virtus Entella 4.

L’Empoli, rimasto a quota 48, affronterà nella prossima gara, in trasferta, la Salernitana, una sua diretta concorrente per poter pensare ancora alla possibiltà di partecipare ai play off? Chissà……

Marcatori: 3' Mancuso rig. (E), 36' Zurkowski (E), 44' e 51' Dezi (V), 98' Schenetti (V)



Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Zurkowski (64' Stulac), Henderson, Frattesi (69' Gazzola); Ciciretti (86' Pinna), Mancuso (86' Moreo), Bajrami. All. Marino.



Entella (4-3-1-2): Contini; De Col (78' Settembrini), Pellizzer, Chiosa (62' Poli), Sala; Dezi, Paolucci (62' Toscano), Mazzitelli; Schenetti; Rodriguez (58' Mancosu), De Luca G. (78' De Luca M.). All. Boscaglia.



Arbitro: Marinelli di Tivoli



Ammoniti: 26' Schenetti (V), 26' De Luca (V), 34' Mazzitelli (V)



Espulsi: 67' Fiamozzi (E), 82' Henderson (E)