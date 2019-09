Empoli vs Perugia 3 - 0: vittoria convincente dell'Empoli

facebook

Dopo tre minuti l'Empoli passa in vantaggio. Doppietta di Mancuso

La gara si sblocca già nel primo tempo, nell'arco di 3', quando l'Empoli va in vantaggio con Frattesi e raddoppia con Mancuso.

Lo stesso Mancuso , al termine della ripresa, sigla il 3-0 che chiude definitivamente i giochi.

L'Empoli sblocca la gara al 10' con Frattesi che, sulla destra, supera Di Chiara poi con il piede mancino fa partire un tiro che, passando sotto un insieme di gambe, sorprende il portiere Vicario che non può fare, ormai, più nulla. Il Perugia reagisce immediatamente con Iemmello che un colpo di tacco propizia Boaniuto senza impensierire Brignoli, anche se il gioco era fermo per fuorigioco.

Al 13' arriva il raddoppio dell'Empoli. L'azione parte da Bandinelli che da sinistra tocca per Balkovec che la spedisce sul palo più lontano sul quale arriva Mancuso che di testa la butta in rete. Il Perugia cerca di reagire e ci prova Kouan che al 20' manda di poco fuori. Al 26' Bonaiuto lancia Iemmello che riesce, come per magia, a superare Maietta ma la sua conclusione è fuori misura. Finale primo tempo: Empoli 2 Perugia 0.

Nella ripresa la Gumina, al 7', finalizza una potente conclusione da far scaldare i guanti a Vicario che riesce a deviare in calcio d'angolo. Il Perugia si rende pericoloso al 17' con Falcinelli, servito da Fernandes, che trovandosi a tu per tu con Brignoli non riesce a superlo. Sul fronte opposto Mancuso, al termine del contropiede, potrebbe chiudere definitivamente la gara ma riesce solamente a sparare alto. Al 28' incursione di Mancuso che passa a La Gumina la cui conclusione impatta sulla traversa della porta di Vicario.Oddo inserisce Fernandes, Caponi e Nicolussi Caviglia, ma il risultato non si smuove per il Perugia, mentre cambia ancora per l'Empoli che all'86' sigla il terzo gol con Mancuso che, servito da Dezi, fa doppietta in contropiede (quarto gol in due partite).

Il Castellani torna ad applaudire dopo la prima gara convincente di questo nuovo campionato dell'Empoli nelle serie cadetta, mentre il Perugia incassa la prima sconfitta dopo la bella vittoria con il Frosinone.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Bandinelli (76' Nikolaou), Stulac, Frattesi (56' Bajrami); Dezi; La Gumina (76' Moreo), Mancuso. All.: Bucchi

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Di Chiara, Sgarbi, Gyomber, Mazzocchi; Dragomir (71' Capone), Balic (56' Nicolussi Caviglia), Kouan; Bonaiuto (54' Fernandes); Iemmello, Falcinelli. All.: Oddo

Ammoniti: Di Chiara (P), Gyomber (P)