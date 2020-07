Empoli vs Frosinone: 2 - 0 Doppietta di Ciciretti. Buona prestazione del Frosinone.

lega serie B

La vittoria sul Frosinone consente all'Empoli di raggiungere il settimo posto con 48 punti. Lunedì 13 affronterà l'Ascoli in trasferta.

I ragazzi di mister Marino, reduci della vittoria esterna a Venezia riescono a vincere anche ad Empoli, grazie a due gol di Amato Ciciretti. In avvio di gara il Forsinone mette in atto un buon pressing tanto da imporre il proprio gioco anche se è l’Empoli ad andare vicino al gol con Antonelli al 22’. Al 28’ gli risponde Novakovic ma che però spara alto dall’area piccola. Passa appena un minuto ed è l’Empoli ad andare in vantaggio concretizzando la sua prima occasione con un destro chirurgico di Amato Ciciretti. Il tutto è nato da un tiro di Bandinelli che mette in mezzo dal fondo dove Mancuso non arriva ma Ciciretti si, battendo Bardi, appunto, di collo destro. Il Frosinone reagisce subito con Dionisi e poi con Novakovichm ,a è ancora l’Empoli ad andare vicino al raddoppio con Bajrami, che. Con una bellissima azione personale, mette la palla a lato di un soffio.

Nella ripresa il Frosinone resta in dieci al 75’ per l’espulsione di Hass causa trattenuta su Ciciretti (doppio giallo). Cinque minuti prima, al 70’, altra occasione per l’Empoli con Bajrami che semina due avversari riuscendo a tirare di destro, a sua volta neutralizzato dal portiere Bardi che riesce a deviare in angolo. L’Empoli mette in mostra il fatto di voler chiudere la gara tanto da provarci diverse volte, anche se ci riesce solo alla fine grazie ad un’azione su contropiede che parte da Bajrami che serve palla a Frattesi, non esitando ad entrare in area tanto, da provocare una reazione di Beghetto, spingendolo da dietro. All’arbitro non rimane che assegnare il rigore all’Empoli che Ciciretti riesce a mettere a segno portando l’Empoli sul 2-0

L’Empoli riuscirà a conquistare un posto utile per giocarsi un posto in serie A insieme ad altre 5 squadre? Chissà……