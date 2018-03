Empoli vs Entella 2- 1. Una vittoria che riporta l'Empoli in vetta alla classifica.

​L’ex Caputo sblocca al 38' e Donnarumma raddoppia (72’). De Luca accorcia le distanze all'83’ ma non basta all'Entella per smuovere la classifica . L'Empoli sorpassa il Frosinone (+1).

I padroni di casa devono dare il massimo per conquistare la vetta e sorpassare il Frosinone, centrando il risultato ma, soprattutto, non sbagliando l’appuntamento che vale il primato, nonostante si giochi in un campo al limite della praticabilità. L'Empoli si propone spesso in avanti e solamente al 38' trova la giocata vincente: Donnarumma serve in area Francesco Caputo che colpisce la sfera siglando il vantaggio della squadra toscana. L'Entella deve tentare l'impresa per scacciare l'incubo playout ma l'Empoli sta dominando la gara ed al 72' trova il raddoppio, questa volta ci pensa Donnarumma che, in solitaria, di fronte ad Iacobucci, vince il duello con un sinistro vincente.

L'Entella riesce a reagiretrovando anche il gol che arriva con De Luca, che controlla e di sinistro batte a rete, la rete che potrebbe riaprire la gara, anche se non manca molto tempo alla fine della gara.Nel finale la partrita si riaccende con Icardi che prova la conclusione di potenza che Gabriel salva in angolo. L'Entella ci prova ancora ma non bastano i quattro minuti di recupero per ristabilire la parità, che sarebbe ossigeno puro per i ragazzi di Aglietti. L'Empoli si aggiudica i tre punti che valgono il primato in classifica, almeno oggi.

Marcatori: 39’ Caputo (E), 72’ Donnarumma (E), 83’ De Luca (V)

Empoli (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo, Veseli (84’ Luperto), Maietta (92’ Polvani), Pasqual; Krunic, Castagnetti, Bennacer; Zajc; Caputo, Donnarumma (76’ Lollo). All. Andreazzoli.

Virtus Entella (3-5-2): Iacobucci; Benedetti (71’ Icardi), Ceccarelli, Cremonesi; Gatto, Eramo, Di Paola (57’ La Mantia), Ardizzone, Brivio; Aramu (79’ Llullaku), De Luca. All. Aglietti.

Arbitro: Piscopo di Imperia

Ammoniti: 23’ Caputo (E), 28’ Aramu (V), 42’ Castagnetti (E), 68’ Eramo (V), 77’ De Luca (V), 92’ Ceccarelli (V), 92’ Krunic (E)

