Empoli-Lazio 0-1

“Il rammarico è quello di aver preso gol dopo un minuto – ha dichiarato il tecnico azzurro Roberto D’Aversa a fine gara –, non per cercare giustificazione ma Viti ha avuto un problema nel riscaldamento, ultimamente ce ne stanno succedendo di tutti i colori. Abbiamo fatto un’altra prestazione di alto livello fatta contro una squadra forte come la Lazio, a volte è questione di centimetri come sul gol annullato. Gli episodi non stanno girando dalla nostra parte, pesa anche l'eccessiva espulsione: anche se non abbiamo perso per quella la reputo una scelta troppo affrettata che non mi aspetto da un arbitro internazionale come Colombo.

La squadra è comunque rimasta in equilibrio, ci rimproveriamo che potevamo far meglio, però la reazione e la prestazione mi fanno ben sperare. La prossima sfida con il Parma? Dobbiamo prepararci bene, ragionare sugli aspetti positivi. Il nostro percorso era difficile e ce lo siamo complicato per una serie di situazioni, ma dobbiamo ragionare sul fatto che abbiamo ancora possibilità di raggiungere l'obiettivo. E per quello che vedo i ragazzi lo meritano”.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (46’ Sambia), Ismajli, Viti (90’ Campaniello), Gyasi, Fazzini, Marianucci, Pezzella; Solbakken (59’ Konatè), Cacace; Colombo. All. D’AversaA disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini; De Sciglio, Tosto, Bacci, Esposito

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini (70’ Gila); Rovella (79’ Provstgaard), Guendouzi; Marusic (46’ Isaksen), Dia (59’ Vecino), Zaccagni (70’ Pedro); Castellanos. All. BaroniA disposizione: Provedel, Furlanetto; Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna, Belahyane, Basic, Ibrahimovic.

ARBITRO: Andrea Colombo di Como (Tolfo-Dei Giudici; Crezzini; Abisso/Gariglio)MARCATORI: 1’ DiaAMMONITI: Colombo, Pellegrini, Pezzella, Vecino, Viti,ProvstgaardESPULSI: Colombo, Hysaj