Empoli-Crotone 3- 1. L’Empoli ferma il Crotone

L’Empoli è tornato a vincere dando vita ad una buona prestazione, la prima della gestione Marino. L’inizio della gara è stato forte per i padroni di casa che tra il 17’ ed il 20’ riescono ad andare in doppio vantaggio. Il Crotone accorcia le distanze con Crociata. Nella ripresa Henderson sigla la terza rete per l’Empoli, che raccoglie tre punti importanti per tenersi un po' più distante dalle zone “rosse” della classifica.

La gara.

L’Empoli parte subito deciso impegnando Cordaz per ben due volte: al 5’ con Ricci ed all’8’ con Bajrami probabilmente il preludio al gol di Tutino e Mncuso al 17’ ed al 20’. Il gol di Tutino nasce da un cross di Fiamozzi che Tutino corregge in rete. Il raddoppio di Mancuso arriva da un tiro da 25 metri dalla porta che, dopo aver controllato il pallone di testa, conclude in rete spedendo la palla nell’angolino basso alla destra di Cordaz. Al 25’ potrebbe arrivare il terzo gol per ll’Empoli sempre con Mancuso che si ritrova a tu per tu con Cordaz. Il Crotone reagisce al 28’ tanto che l’intervento di Romagnoli è provvidenziale su Benali. Al 36’ Crociata scheggia il palo ma al 39’ non fallisce con una conclusione da fuori sulla quale Brignoli si lascia sfuggire il pallone.

Risultato primo tempo. Empoli 2 Crotone 1.

Nella ripresa, viene annullato un gol a Tutino che era stato servito da Mancuso trovato in posizione irregolare. Ma probabilmente il terzo gol era nell’aria. Al 16’ Tutino serve in sovrapposizione Henderson la cui conclusione si infila al palo più lontano. Nel finale Il Crotone ci prova con Gerbo su cui interviene Brignoli con la punta delle dita. Situazione che si ripeterà anche in pieno recupero e dove Brignoli sarà ancora protagonista.

Risultato finale: Empoli 3 Crotone 1