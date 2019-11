Empoli: Antisemitismo, un pericolo sottovalutato

Incontro organizzato dall’Associazione Italia-Israele di Firenze a Palazzo Pretorio lunedì 2 dicembre 2019, alle ore 17.15

EMPOLI – Il tema dell’antisemitismo rimane sempre di un’attualità disarmante, anche ai giorni nostri, proprio per questo motivo l’Associazione Italia-Israele di Firenze ha organizzato un evento, patrocinato dal Comune di Empoli, in collaborazione con l’Associazione nazionale ex deportati, intitolato “Antisemitismo, un pericolo sottovalutato”.

L’incontro si svolgerà lunedì 2 dicembre 2019, alle ore 17.15, presso l’auditorium del Palazzo Pretorio, in Piazza Farinata degli Uberti.

Interverranno il presidente dell’Associazione Italia – Israele, Valentino Baldacci, Zeffiro Ciuffoletti e Gigliola Sacerdoti Mariani dell’Università di Firenze. Valentino Baldacci commenta così questa importante iniziativa: “Parlare di antisemitismo può sembrare qualcosa di fuori dal tempo ma non è affatto così purtroppo. Secondo un’indagine della Anti-Defamation League, un cittadino su quattro in Europa nutre pregiudizi antisemiti. Questa ricerca vede l’antisemitismo in calo nel nostro Paese, ma certifica un preoccupante aumento nei Paesi dell’Est. Un dato positivo certo ma che non deve affatto farci abbassare la guardia anche perché nella stessa ricerca si parla di 190 casi di antisemitismo in nove mesi in Italia. Anche grazie a iniziative come quella del 2 dicembre a Empoli – ringraziamo il Comune e ANED per il patrocinio – possiamo dare il nostro contributo per sconfiggerlo”.