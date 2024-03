Comunali di Empoli: Campinoti si candida a sindaco contro Mantellassi

Foto di Jacopo Bianchi, pilota di droni professionista

Empoli, 9 marzo– A Empoli oggi è stata lanciata la candidatura a sindaco del centrodestra dell’imprenditore Simone Campinoti, ex militante di Italia Viva, presenti l'eurodeputata Susanna Ceccardi e l'on. Manfredi Potenti.

"Empoli può ambire a molto di più: Campinoti, alla guida della coalizione unita di Centrodestra, è l'uomo giusto, un uomo del fare che avrà tanto da fare e da dimostrare dopo anni di sinistro immobilismo. Empoli è una città grande e popolosa, fra due capoluoghi, Firenze e Pisa, una città attiva e concreta, con il suo fondamentale distretto, capofila di un territorio strategico come l'Empolese-Valdelsa, per la concentrazione delle imprese e non solo. Purtroppo, anche Empoli soffre, un po' per la difficile congiuntura un po' tanto per l'assenza di politiche e strategie costruttive e non ideologiche.

Soffre lo storico distretto della moda, soffre la cittadinanza che non ha infrastrutture all'altezza, treno e strade sono in condizioni imbarazzanti, come si può constatare ogni giorno. Per guidare il cambiamento di questa importante realtà toscana il Centrodestra unito ha le idee chiare e Campinoti saprà trasformarle in realtà, partendo dall'ascolto della città vera e produttiva per risolvere i problemi e non crearli. Forza Italia convintamente appoggia Campinoti, un imprenditore del territorio: siamo certi di fare risultato anche qui e aggiungere un tassello per portare tutta la Regione al cambiamento nel 2025" fa sapere Erica Mazzetti, parlamentare toscana di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.

Per il PD il candidato a sindaco di Empoli è Alessio Mantellassi.

Foto di Jacopo Bianchi, pilota di droni professionista

L’assemblea del Partito democratico di Cerreto Guidi, riunitasi la settimana scorsa, aveva all’ordine del giorno il voto sul terzo mandato della sindaca uscente Simona Rossetti. Il decreto-election day ha introdotto la possibilità che un sindaco si candidi per la terza volta consecutiva se il Comune non ha più di 15 mila abitanti e il Partito democratico locale ha chiesto al sindaco di ricandidarsi. Rossetti ha accettato e si è quindi messa a disposizione per il terzo mandato.

Il segretario del Pd locale Alessio Tanganelli ha dichiarato : «Abbiamo fatto un percorso di consultazione che ci ha sempre visti uniti e coesi, la disponibilità di Simona è non solo condivisa da tutti, ma ci offre l’opportunità di poter portare avanti il lavoro che abbiamo incardinato in questi anni».

La sindaca ha ringraziato il Partito democratico per la fiducia dimostratale e ha espresso la sua emozione e commozione: «Questi anni sono stati molto intensi. Abbiamo sempre cercato di sostenere le persone in difficoltà, affrontare i piccoli e grandi problemi, per continuare a crescere i nostri ragazzi in una cultura del rispetto, per dare stimoli alle tante attività che crescono sul nostro territorio, per continuare a collaborare con le numerose e speciali associazioni che abbiamo, per spingere affinché le priorità del nostro territorio siano ascoltate, per completare progetti importanti.

Per me le relazioni sono importanti perché, a partire dalle nostre radici, sono i legami che uniscono tra loro le persone di una stessa comunità e costruiscono un futuro di valori. E su questo c’è spazio per tutti, per migliorare e migliorarci tutti. La passione e l’impegno al servizio dei cittadini mi ha fatto sentire sempre un forte senso di responsabilità in ogni momento della giornata e spesso anche della notte. Ringrazio di cuore tutta la squadra politica del Pd per la rinnovata fiducia, ringrazio i miei consiglieri, la giunta, e le tante, numerose persone che da più parti, tra parole o messaggi, mi hanno trasmesso bellissime parole».