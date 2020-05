Emergenza sfratto per la SAF Aps

La Società Astronomica Fiorentina O.N.L.U.S. chiede aiuto

La SAF Aps si trova ad affrontare un periodo incerto. L'associazione è stata "cortesemente sfrattata" dalla scuola che la ospitava, l'Istituto Agnoletti di Sesto Fiorentino. La stanza dovrà essere liberata quanto prima. Tra l'altro solo grazie alla disponibilità di un socio potrà essere temporaneamente stoccata una parte del materiale didattico.

Quindi c'è l'urgenza di trovare una nuova collocazione entro breve e un garage (a piano, non sottosuolo) con un costo d'affitto mensile sostenibile. L'associazione è in contatto con le amministrazioni locali per informarle del problema, ma ad oggi non c'è ancora novità. Per risolvere questa critica situazione, l'associazione astronomica propone a tutti i fiorentini anche la donazione del 5x1000 sul codice fiscale 940221440480.