Emergenza meteo: a Prato scuole chiuse anche lunedì 6 novembre

Nella giornata di anniversario dell'alluvione di Firenze del 1966, ha ripreso fin dalla prima mattinata e si protrarrà per l'intera giornata, l'attività tecnico-operativa del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno in relazione all'emergenza meteo in corso.

Con il calare del sole si vanno via via arrestando alcune delle lavorazioni previste per la giornata odierna, mentre altre proseguono anche al buio per cercare di terminare la riparazione o quantomeno stabilizzazione più possibile la situazione. Conclusi buona parte degli interventi più urgenti in programma per oggi:

eseguiti gli svuotamenti delle casse di espansione di Case Carlesi, Cassa Olmi, delle Vanne e delle aree di laminazione a monte di Ponte alle Vanne;

a Quarrata passi avanti ma si continuerà anche domani sia per la ricucitura sulla rotta arginale del T. Stella in località La Costaglia/La Catena sia per stabilizzare una erosione arginale sempre sul T. Stella in destra idraulica in zona Casini; ripulito per quanto possibile con i mezzi a disposizione l'alveo del T. Fermulla e si è lavorato alla creazione di una coronella esterna in terra a stabilizzazione delle forature arginali individuate sul T. Senice;

a Seano tra Carmignano e Poggio a Caiano si è lavorato e si sono ricostituiti i rilevati arginali sul T. Furba ma si dovrà continuare ancora domani mentre sono state già posizionate le telonature di emergenza a stabilizzare le erosioni arginali.

a Calenzano dopo qualche difficoltà per il reperimento dei materiali e grazie all'intervento delle forze dell'ordine che hanno favorito l'accesso al cantiere si sta riempiendo la voragine conseguente alla rotta arginale sul Marinella di Travalle dove servirà continuare a lavorare anche domani;

Si è chiuso invece già oggi l'intervento sul Rio di Castelnuovo a Serravalle Pistoiese.

Domani sarà una nuova giornata lavorativa per il personale tecnico ed operativo consortile sia sul territorio sui vari cantieri di somma urgenza in corso sia in sede per il coordinamento delle operazioni, il ricevimento e gestione delle segnalazioni e dei sopralluoghi e il mantenimento del rapporto con il sistema di Protezione Civile, i Geni Civili della Regione Toscana e le Amministrazioni Comunali interessate.

Intanto la Regione Toscana ha proclamato nuovamente l'allerta meteo arancione dalle 20 del 04/11 alle 15 del 05/11 su un'ampia area a nord della regione e del comprensorio del Medio Valdarno (e gialla sul resto del territorio toscano) e dunque per la notte restano in stato di vigilanza attiva le squadre di reperibilità.

Alle ore 18:30, grazie alle riparazioni effettuate e ai numerosi gruppi elettrogeni installati laddove tecnicamente fattibile,il numero di clienti disalimentati in provincia di Prato è sceso a circa 1.300, di cui 745 a Prato, 400 a Montemurlo, 150 a Vaiano. Altre 1.800 sono ancora prive di energia elettrica a Campi Bisenzio (Fi) e 300 a Quarrata (Pt). In molte di queste zone citate vi sono allagamenti, frane e aree ancora difficilmente accessibili. Sono comunque in corso circa 50 piani di lavoro in contemporanea per attività di ripristino del servizio. In Toscana le utenze disalimentate sono scese a 4.500.

Per fronteggiare le conseguenze dei blackout, è costantemente attivo e operativo un contingente di 550 persone tra personale interno e di impresa, compresa una task force di 80 persone provenienti da altre regioni. E-Distribuzione sta rialimentando le utenze residenziali ancora senza elettricità, con i lavori che proseguiranno costantemente fino al completo ripristino del servizio elettrico anche per le restanti forniture sparse, per le quali sono previsti interventi puntuali.

Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione Civile regionale. E-Distribuzione ricorda che è possibile avere informazioni in tempo reale sui guasti e monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, attraverso la “mappa delle disalimentazioni” disponibile sul sito web dell’azienda.

Per segnalare un guasto è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito internet e-distribuzione.it e la App E- Distribuzione.

Publiacqua informa i cittadini dei comuni dove si sono registrati e si stanno problemi di approvvigionamento in conseguenza degli eventi meteo delle scorse ore che, al fine di limitare i disagi, sono state posizionate, ed alcune lo saranno entro la sera, le seguenti autobotti sul territorio:

CARMIGNANO – capoluogo Piazza Vittorio Emanuele II e parcheggio via Bicchi; Seano pressi Coop via Chirico; Comeana parcheggio via Rossini,

VAIANO – Gamberame parcheggio Bar La Foresta; La Briglia parcheggio via Fattori angolo via Cernitori; La Briglia via di Popigliano 19;

PRATO – 2 autobotti in via Bologna 326 zona Santa Lucia; via Taro pressi Fontanello in zona Chiesanuova; via Malaparte presso Fontanello in zona Galcetello; via Caduti senza Croce 2 presso parcheggio pattinodromo Maliseti;

CANTAGALLO – parcheggio via dei Cipressi zona Usella;

QUARRATA – Piazza Risorgimento capoluogo; via Bonaccorso da Montemagno pressi cimitero loc. Montemagno; via Vecchia Fiorentina presso Chiesa in loc. Catena;

MONTEMURLO – via Milano 49 zona Oste.

A Prato l’amministrazione comunale informa che lunedì 6 novembre tutte le attività didattiche scolastiche e didattiche extrascolastiche, delle scuole di ogni ordine e grado, e anche le attività nelle palestre scolastiche resteranno sospese. L’ordinanza verrà emessa in serata, ma la decisione viene anticipata fin da ora per consentire alle famiglie di organizzarsi in vista di lunedì.

La decisione, spiega l’amministrazione comunale, non è stata presa perché le scuole siano inagibili (infatti gran parte delle scuole non hanno problemi di accessibilità) quanto per evitare lo spostamento nelle zone più colpite, per consentire ai mezzi della protezione civile di muoversi più facilmente in città, di poter utilizzare se necessario alcune palestre per accogliere persone sfollate, nonché in maniera preventiva a seguito vista dell’allerta meteo prevista in peggioramento.

Nelle prossime ore verrà comunicata anche la chiusura di tutti gli impianti sportivi al chiuso e all'aperto. Sospesa anche la partita in casa dell'A.C. Prato. Decisa anche la sospensione di tutti gli spettacoli dal vivo presso teatri, sale concerti, club etc. per oggi, sabato 4 novembre, fino alle 6 di domenica 5 novembre.