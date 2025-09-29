L’Ordine dei giornalisti della Toscana avvisa tutti i giornalisti che in queste ore è in atto un tentativo di truffa attraverso l’invio di email fasulle a nome del presidente di Odg Toscana Giampaolo Marchini.

Le email arrivano dall’indirizzo di posta elettronicag.marchini.odgtoscana@outlook.comsenza alcun oggetto.

Il testo che viene inviato è il seguente:“Buongiorno (nome),Hai un minuto? Devi fare un compito per me. Non posso parare al telefono; ho una serie di riunioni, quindi per favore scrivimi qui.Cordiali saluti,Giampaolo Marchini”

L’Ordine dei giornalisti ha già provveduto ad avvisare la Polizia Postale e procederà nelle prossime ore a sporgere querela contro ignoti e a chiedere il blocco dell’indirizzo di posta elettronica.

Nel frattempo si invitano tutti coloro che avessero ricevuto questa email a NON RISPONDERE e a cestinarla.

Ricordiamo che in caso di email sospette e sempre bene controllare attentamente l’indirizzo email dal quale i messaggi vengono inviati.

La raccomandazione è non rispondere ai messaggi e avvisare subito la segreteria di di Odg Toscana.