Elicottero scomparso, due toscani dispersi

La Regione Toscana informa che sono due toscani i dispersi a bordo dell’elicottero civile di cui non si hanno notizie dal pomeriggio di ieri: Mario Paglicci di Arezzo e Fulvio Casini di Sinalunga.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte nella zona Alpe della Luna in un’area impervia. In campo il sistema di emergenza regionale, insieme a Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Forze dell’Ordine e Protezione Civile.

Tutto era iniziato ieri sera verso le ore 20 quando è stato segnalato un intervento in corso del sistema di emergenza regionale sull’Alpe della Luna, al confine con le Marche, dopo la segnalazione di avaria e perdita di contatto con un elicottero civile.Eea stato attivato Disaster Manager della ASL Sud Est per il coordinamento delle operazioni insieme alle sale operative delle province confinanti. Sul posto ambulanze, squadre volontari sistema regionale, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Soccorso Alpino e l’elicottero dell’Aeronautica Militare.

Le operazioni sono state rese difficili dalle condizioni ambientali, in particolare una fitta nebbia.