​Elezioni, Scrutatori: nomina a domanda, se in stato di disoccupazione

Per poterlo fare bisogna essere iscritti nell’albo degli scrutatori del Comune, che viene aggiornato annualmente nel mese di gennaio, sulla base dell’iscrizione volontaria

In occasione delle elezioni europee e amministrative del 26 maggio la commissione elettorale del Comune di Firenze ha deciso di consentire, alle persone senza occupazione, di dare la propria disponibilità a svolgere le funzioni di scrutatore.

Per poterlo fare bisogna essere iscritti nell’albo degli scrutatori del Comune, che viene aggiornato annualmente nel mese di gennaio, sulla base dell’iscrizione volontaria. Coloro che avranno dato la disponibilità potranno essere nominati nei diversi seggi, secondo le esigenze ed i criteri complessivamente stabiliti dalla commissione.



La disponibilità deve essere comunicata direttamente all’ufficio elettorale di Firenze in viale Guidoni 174 o con un messaggio di posta elettronica all'indirizzo elettorale.iscrizioni@comune.fi.it o alla pec elettorale@pec.comune.fi.it



Alla comunicazione consegnata a mano o inviata per posta elettronica deve essere allegata una autocertificazione (con la quale si dichiara lo stato di disoccupazione) e una a copia del proprio documento di identità.



Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile contattare l’ufficio elettorale del Comune di Firenze (055/3283638 – 3629 – 3632).



Chi non è iscritto nell’albo non può dare la propria disponibilità.

Saranno prese in considerazione, compatibilmente con le esigenze di formazione degli uffici di seggio, le domande presentate sino alla data del 10 maggio.

Il modello da compilare per l’autocertificazione è disponibile on line.