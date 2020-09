Elezioni Regionali 2020: i primi dati sull'affluenza al voto

Oggi seggi aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo scrutinio di Referendum costituzionale

Le operazioni di voto per le Elezioni regionali 2020 e per il Referendum Costituzionale si sono state ufficialmente e regolarmente aperte alle 7 di questa mattina in tutti i seggi elettorali. Si vota oggi 20 settembre dalle 7 alle 23 e domani lunedì 21 dalle 7 alle 15: lo scrutinio per il Referendum inizierà alla chiusura del seggio, subito dopo quello delle Regionali.

Nel Comune di Prato alle 12.00 la percentuale dei votanti registrata è stata del 16,03%, pari a 21.468 elettori. Alla stessa ora nelle precedenti Elezioni regionali del 31 maggio 2015 (in un'unica giornata) si erano recati alle urne il 15,05%, pari a 20.399 elettori. In tutto gli aventi diritto al voto per il Comune di Prato sono 133.899. Per quanto riguarda invece il Referendum, hanno votato 21.484 elettori, il 16,52% su 130.046, mentre nel precedente Referendum popolare confermativo del 4 dicembre 2016 a quest'ora si erano espressi 30.551 elettori, pari al 23,03% degli aventi diritto.