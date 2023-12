Elezioni comunali 2024 a Firenze: le chiavi di Stefania Saccardi

FIRENZE- Stefania Saccardi è la candidata di Italia Viva a sindaca di Firenze. L’ha designata qualche settimana fa il senatore Matteo Renzi, fondatore di Iv. Anche se i giochi non sono definitivi, ufficialmente Italia Viva è pronta da tempo a correre da sola. L’obiettivo dichiarato arrivare al ballottaggio al posto centrodestra e dare filo da torcere all'assessora Pd Sara Funaro.

Una sfida difficile, con la piccola forza di centro isolata e ormai incapace di tessere un dialogo persino nello schieramento vicino ideologicamente, come con Azione e +Europa. Una condizione paradossale, considerando che proprio la Saccardi è Vicepresidente della Regione Toscana, in maggioranza organica con il Partito Democratico. Ma in una competizione dai rilievi nazionali, come quella per Palazzo Vecchio, riverbera ancora l’odio non sopito dell’elettorato Pd contro l’ex segretario, quello del 40% alle europee, delle unioni civili, ma anche della svolta blairiana. Se il maître à penser della sinistra italiana rimane il vecchio Pierluigi Bersani, non c’è spazio per il perdono al Rottamatore, nemmeno nella sua città.

La candidata

Avvocata libera professionista, già vicepresidente di Avvocatura Indipendente, consigliere di quartiere e poi consigliere comunale e vicesindaco a Campi Bisenzio; la carriera politica di Stefania Saccardi ha una volta quando incontra un giovane intraprendente di Rignano sull’Arno. Con Matteo Renzi presidente, la Saccardi diventa assessora al lavoro alla provincia di Firenze. E quando il leader decide il grande salto a Palazzo Vecchio, lo affianca il lista e viene eletta in Consiglio comunale nella lista del Pd, per poi ricoprire il ruolo di vicesindaca e di assessora al welfare, cooperazione internazionale, sport.

Nella successiva legislatura passa in Regione Toscana come Assessora al diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria. La sua esperienza si conclude nell’anno terribile dell'emergenza coronavirus con la drammatica responsabilità di gestire i pronto soccorso saturi di pazienti e le residenze sanitarie assistenziali in balia del Covid-19. Ma i debiti accumulati dal sistema sanitario regionale non sono attribuibili che alla successiva gestione del suo sostituto.

Perché dopo le elezioni del 2020 lascia la Sanità e diventa Vicepresidente della Regione Toscana con il nuovo presidente Eugenio Giani. E’ anche Assessora con deleghe ad Agricoltura, foreste, caccia, pesca, agriturismo, Toscana diffusa, sviluppo rurale e politiche per la montagna.

Saccardi arriva dunque alla candidatura a sindaca di Firenze a coronamento di una carriera amministrativa importante, con un esperienza politica maturata in svariati ruoli del governo locale.

Lo slogan

Stefania Saccardi è l’”uomo di fiducia” di Matteo Renzi. Non si è mai tirata indietro, ogni volta che il leader le ha lanciato una sfida. Lo scorso anno ha accettato di competere alle politiche nazionali contro Ilaria Cucchi, la candidata del centrosinistra in quota Sinistra Italiana in un collegio di Firenze città. Sconfitta sicura, incassata a testa alta. Stavolta non sarà meno facile per lei.

Ma gioca in casa e sul piano personale non ha niente da invidiare alla favorita. Anzi. Ancora più di Sarà Funaro potrebbe fare leva sulla propria fiorentinità, sull’essere tifosa viola praticante e sui rapporti che la legano all’associazionismo, al volontariato, alle associazioni di categoria. La chiave di orgoglio cittadino potrebbe finire per portarle più voti di quelli accreditati al suo piccolo e solitario partito. E allora largo alle evocazioni più tradizionali per stuzzicare l’orgoglio localistico dei potenziali elettori di Italia Viva. Come si conclude il "saluto alla voce" del giuoco del Calcio storico fiorentino in piazza Santa Croce? “Viva Fiorenza!”.