'El numero nueve', in un dvd la storia di Batigol

Martedì 13 ottobre alle ore 18.00 negli spazi di Zap e Qinoa la presentazione del film documentario di Pablo Benedetti. Necessaria la prenotazione presso la libreria Libraccio

Martedì 13 ottobre alle ore 18.00 negli spazi di Zap e Qinoa (Vicolo di Santa Maria Maggiore 1 Firenze) avverrà la presentazione del film documentario in dvd EL NUMERO NUEVE - GABRIEL OMAR BATISTUTA. Saranno presenti Mario Tenerani e Benedetto Ferrara.

È la storia che racconta La vita e la carriera di Batistuta (Batigol a Firenze)...Dagli albori della leggenda fino alla sua consacrazione. Nel mezzo i sacrifici, gli allenamenti, i trofei vinti con i club e la nazionale ma anche la sua famiglia, le sue scelte...

Una narrazione unica, introspettiva, che racconta per la prima volta, anche a lui stesso, ciò che ha vissuto prima di essere il campione che ora tutti conoscono.

Un racconto in confidenza, volenteroso di svelare i segreti e gli aneddoti più intimi della storia dell'eterno "Número Nueve". Un progetto voluto dallo stesso campione, la volontà di Gabriel di raccontarsi come prima aveva mai fatto...

Una testimonianza, un messaggio per giovani ragazzi: credere in un sogno, questa è la lezione più grande, perché volontà e perseveranza, sacrificio e sofferenza, sono i mezzi necessari per realizzarsi.

Regia di Pablo Benedetti

*Gli eventi si svolgeranno, se bel tempo, nel cortile del ristorante QUINOA (Vicolo Di Santa Maria Maggiore, 1 Firenze) con il brutto tempo invece saranno spostati all’interno di Z.A.P ( Zona Aromatica Protetta ) presso lo stesso indirizzo

*PER TUTTI I PARTECIPANTI APERITIVO SPECIALE DEL CUOCO SIMONE CON STUZZICHINI A SOLI 8 EURO E 10% DI SCONTO PER CHI SI FERMA A CENA!

*Per garantire le norme anticovid è necessaria la prenotazione presso la LIBRERIA LIBRACCIO (via de’ Cerretani 16r firenze) dove verrà consegnato il pass di accesso.