EatPrato 2022, in pentola bolle qualcosa di nuovo

È stato pubblicato l'avviso pubblico per acquisire proposte di walking e iniziative enogastronomiche da inserire nel cartellone "EatPrato 2022".

Alla domanda, che dovrà essere inviata entro e non oltre mercoledì 27 luglio all'indirizzo di posta certificata comune.prato@postacert.toscana.it dovrà essere allegata la modulistica presente al link dell'avvisohttps://www2.comune.prato.it/avvisi/avvisi-pubblicati-nel-2022/archivio17_15_690_446_25.html

"Con questo avviso pubblico sperimentiamo per la prima volta una nuova modalità di coinvolgimento per Eat Prato Walking - dichiara l'assessore al Turismo Gabriele Bosi -. Invece di proporre una serie di appuntamenti realizzati esclusivamente dall'Amministrazione comunale, vogliamo costruire per l'edizione autunnale/invernale una programmazione condivisa, che possa raccogliere le iniziative e i progetti proposti dagli operatori del territorio mettendo a disposizione i nostri strumenti di comunicazione e promozione.In questo modo - continua Bosi - vogliamo valorizzare la grande vitalità presente nel nostro ambito turistico in termini di iniziative legate al mondo dell'enogastronomia, che ultimamente ha conosciuto un oggettivo salto di qualità.

L'obiettivo è quello di comporre insieme alle categorie e agli operatori turistici un cartellone di eventi legati al modello di turismo lento e sostenibile che da tanti anni caratterizza Eat Prato, valorizzando la qualità dei prodotti tipici, il saper fare dei nostri ristoratori e pasticceri, la bellezza dei nostri paesaggi naturali e del nostro patrimonio storico e artistico".