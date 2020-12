E' tutta toscana la APP per il ritrovamento del proprio animale in caso di smarrimento

Solo per il mese di dicembre sarà scaricabile gratuitamente dal nuovo portale di servizi del Rifugio Valdiflora

Per gli amanti degli animali in arrivo due importanti novità. Dal Rifugio Valdiflora di San Quirico Pescia immerso tra le colline pistoiesi, un nuovo portale di informazione con possibilità di ricercare specifici servizi, e una innovativa App per la sicurezza del proprio pet utile al ritrovamento in caso di smarrimento. A presentarle è stato il titolare della struttura Ing. Diego Corradini che ha illustrato le principali funzionalità del nuovo portale web del Rifugio, inteso come una piattaforma in cui il cittadino può ricercare il servizio più idoneo alle proprie necessità e acquistarlo online: dalla ricerca di un addestratore ai servizi di Pet Therapy, dalla sistemazione del proprio cane in pensione, fino all’adozione, alla cremazione o, ancora, al trasporto. Sul portale si può scegliere tra una ricca proposta formativa per chi vuole diventare addestratore cinofilo e specializzarsi nei vari indirizzi, fino a chi semplicemente vuole seguire un corso volto a favorire una più adeguata relazione con il proprio cane e migliorarne il comportamento.

E per la sicurezza del proprio pet, la tecnologica mette in campo uno straordinario strumento innovativo in grado di ritrovare il proprio amico animale in caso di smarrimento: l’App “Find your Pet”. Uno strumento di Intelligenza Artificiale che offre la possibilità di creare un profilo dettagliato completo di foto, data di nascita, descrizione e segni particolari di ogni proprio animale. Se il proprio animale domestico si perde, i membri della community collegata alla App in caso di avvistamento possono attivarsi, inviare una segnalazione e scattare una foto. La App, grazie ad un sistema di ricerca innovativa, mette a confronto tutte le foto del data base e restituisce in ordine di priorità le foto più simili al pet smarrito, inoltrando in automatico le foto ai proprietari. L’iniziativa è stata organizzata con la Scuola Delfino e la consulenza di Clelia Consulting.

“Prendersi cura del proprio pet - ha spiegato l’Ing. Diego Corradini - ci aiuta a prenderci cura anche di noi stessi e della società in cui viviamo. È un rapporto costruttivo che arricchisce le persone che ne fanno esperienza. Da oggi agli amanti del mondo pet offriamo servizi in più e strumenti intelligenti per crescere, in serenità e sicurezza, con il proprio animale”.

COME FUNZIONA LA APP

Mette in contatto chi trova animali con i proprietari di animali smarriti. Scaricata la App, è necessario registrarsi e iscrivere il proprio cane inserendo tutti i dati richiesti e soprattutto la sua foto. In caso di smarrimento si può aggiornare lo stato nel database (da a “casa” a “smarrito”) con il luogo di smarrimento. Nel momento in cui qualcuno lo dovesse avvistare può fare una segnalazione al sistema che invierà una notifica al proprietario il quale potrà verificare se si tratti realmente del proprio animale e andarlo a riprendere prima che aumenti il rischio di pericolo per sè e per gli altri, o prima finire in canile. Più utenti si registrano, più si allarga la community e più sarà affinata la ricerca e la conseguente possibilità di ritrovamento. Solo per il mese di dicembre la App è scaricabile gratuitamente per tutti i dispositivi Android, presto lo sarà anche per IOS.