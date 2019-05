E' morto Mario Mazzoni, un raggio di luce viola

L'allenatore della Coppa Italia vinta nel 1975, si è spento stamani a Firenze

E' stamani morto a Firenze Mario Mazzoni all'età di 88 anni (era nato il 29 marzo 1931) allenatore di calcio ed ex calciatore, con il ruolo centrocampista. Figura storica della società, aveva lavorato a lungo nel settore giovanile, contribuendo a formare i talenti che avrebbero vinto lo scudetto del 1968/1969. Conquistò la Coppa Italia del 1975 in una stagione viola rocambolesca in cui si ritrovò, nel giro di pochi mesi, allenatore della squadra viola, sino alla finale vinta allo stadio Olimpico contro il Milan.

Anche l'Acf Fiorentina si unisce al dolore della famiglia Mazzoni per la scomparsa di Mario. Tutto il Club gigliato lo ricorda con grande commozione.

La redazione del nostro giornale invia un pensiero particolare al figlio Orlando, insieme al padre animatore dell'associazione di volontariato Giglio Amico, che mobilita le vecchie glorie viola su progetti benefici.