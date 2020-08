E' morta Giorgiana Corsini

Il cordoglio del sindaco Nardella per la scomparsa dell'aristocratica fiorentina

Improvvisa la scomparsa di Giorgiana Corsini avvenuta questa mattina all’Argentario. Curiosa, cosmopolita, grande amante dell'arte e della musica, è stata il punto di riferimento per 'Artigianato e Palazzo', la mostra che ha voluto organizzare per 26 anni per la grande e sincera passione che la avvicinava al mondo dell'artigianato.

“Sono profondamente addolorato per l’improvvisa morte di Giorgiana Corsini, storica fondatrice della mostra Artigianato e Palazzo. Entusiasta, leale, piena di idee e pragmatismo, ha animato Firenze con la sua energia. La sua scomparsa è una grave perdita per tutta la città e avviene in un momento molto difficile per il mondo dell’artigianato, che lei ha sempre cercato di valorizzare puntando sulle eccellenze della tradizione e proiettandole nel futuro”. Lo afferma il sindaco Dario Nardella, appresa la notizia della scomparsa “Giorgiana Corsini è stata protagonista della vita culturale fiorentina, facendo nascere molte iniziative volte a mantenere vive le tradizioni degli artigiani e a promuovere l’arte - continua il sindaco – e dal 1995 ha curato la realizzazione della mostra Artigianato e Palazzo, nel Giardino di Palazzo Corsini, diventata appuntamento tradizionale e molto seguito. Ad Artigianato e Palazzo abbiamo voluto conferire lo scorso anno il Fiorino d’Oro per l’impegno nel recupero del concetto di bottega rinascimentale e per la grande apertura verso i giovani”. “Oggi perdiamo una grande fiorentina – ha concluso il sindaco -. Alla famiglia e ai tanti amici le mie più sentite condoglianze e quelle della giunta e dell’amministrazione comunale”.

"Perdiamo colei che ci ha sostenuto, stimolato a guardare oltre, aiutato a superare le difficoltà senza arrendersi mai e facendoci sentire sempre parte di un'unica squadra -Neri Torrigiani manifesta il profondo dolore proprio e di Caterina Romig, Chiara Fioravanti e Maddalena Torricelli- noi tutti e per i nostri artigiani, con i quali non smetteva mai di rimanere in contatto e per i quali fin da subito aveva messo a disposizione tutte le sue energie".