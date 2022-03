E' in corso cities stand wirh Ukraine

È in corso in piazza Santa Croce la manifestazionev organizzata da Eurocities per chiedere #StopWarinUkraine. Una manifestazione comune, un grande e unico messaggio di pace, in 100 città europee alla quale si sono associati anche dversi altri Comuni della Toscana, associazioni e sindacati.

In tanti a Firenze, epicentro delle mobilitazioni nazionali ed europee, per esprimere solidarietà al popolo ucraino sotto lo slogan Cities stand with Ukraine. Sono presenti esponenti politici locali e nazionali per ribadire con forza che in questa guerra c'è un aggressore e un aggredito e che siamo dalla parte del popolo ucraino. Senza ambiguità.

"Bisogna fare di tutto per arrivare a un accordo tra la Russia e l'Ucraina per fare cessare le armi. Serve una grande mediazione dell'Onu che trovi degli inviati in grado di parlare con Putin e con l’Ucraina, come ha detto oggi il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani - sottolineano i forzisti fiorentini -. La pace è un valore assoluto, una conquista della nostra civiltà, che non vogliamo perdere".

Da Kiev, via internet, si è collegato il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. La manifestazione è moderata dalla conduttrice televisiva Camila Raznovich.

Da un maxischermo sono stati trasmessi l'esecuzione dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, che dal cenacolo di Santa Croce ha suonato l'Ave Verum Corpus' di W.A. Mozart, e alcuni contributi tra cui quelli della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e dei sindaci europei di KievVitalij Klycko, di Atene Kostas Bakogiánnis, di Varsavia Rafal Trzaskowski e di Marsiglia Benoît Payan.