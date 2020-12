E' disponibile in digitale il nuovo brano di Hera

HERA - Escape Room ( Official Video)

Dall’8 dicembre su tutte le piattaforme di streaming

La rinascita artistica di un progetto che nuovamente cambia pelle, ma questa volta mettendosi completamente a nudo, eliminando il superfluo e lasciando spazio alle cose essenziali. Una voce, un buon groove, sonorità scelte con cura per creare un’ambientazione moderna, accattivante e qualche sana scelta fuori dagli schemi che non guasta mai: questa è “ESCAPE ROOM”, la nuova canzone di HERA. Il brano è stato scritto dall’autore Marco Canigiula (già autore per Annalisa, Emma Muscat, Biondo, Suor Cristina, Alessandro Casillo), Pietro La Terza e la stessa artista. L’arrangiamento è del producer Skywalker (Marta Daddato). “Escape Room” è solo l’apripista di un progetto, già in lavorazione, finalizzato all’uscita del nuovo EP programmata per l’autunno del 2021.

Spiega HERA a proposito del nuovo singolo: «“Escape Room” racconta di una persona alla continua ricerca di sé stessa e di una stabilità emotiva. Un’anima nel pieno della lotta contro le proprie consuetudini difficili da scardinare, travolta dal caos degli eventi esistenziali e, in un certo senso, quasi estraniata dalla realtà che la circonda. La musica ed il testo sono entrati in simbiosi sin da subito, infatti le parole sono venute fuori in modo inatteso dopo aver ascoltato il primo loop del brano!».

Il videoclip ufficiale di “Escape Room”, già disponibile su YouTube, vede la regia di Veronica Amorosi e Marco Giorgi ed è caratterizzato da un orientamento artistico mosso dalla scelta radicale del groove e dalla volontà di uscire dagli schemi.