Duje: le pizze di Michele Leo confermano i Tre Spicchi

La guida delle Pizzerie d'Italia 2021 del Gambero Rosso premia per il secondo anno consecutivo il locale di largo Annigoni

Per il secondo anno di fila, le pizze di Duje si aggiudicano i “Tre Spicchi”, considerato il massimo riconoscimento italiano nel settore dell'arte bianca, assegnato dalla guida delle Pizzerie d'Italia 2021 del Gambero Rosso. Ad essere premiate nella categoria “Pizza napoletana” sono – per l'appunto – le pizze preparate dal maestro partenopeo Michele Leo, che si conferma così nel gotha delle pizzerie italiane di altissima qualità, che conta quest'anno 42 locali in tutto il Paese. Alla luce della situazione sanitaria, la cerimonia è andata in scena in remoto, mentre il Gambero Rosso ha deciso di eliminare per una volta il punteggio, premiando invece le pizzerie in ordine geografico.

“Per noi è una soddisfazione immensa – spiega il pizzaiolo Michele Leo, insieme ai titolari di Duje Pietro Baracco e Simone Fiesoli – che arriva peraltro in un momento così delicato. Questo riconoscimento ci spinge a continuare sulla strada della qualità e a guardare al futuro con più ottimismo”.