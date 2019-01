Drop Circles in concerto al Viper di Firenze

Venerdì 18 gennaio alle 22.30 torna il Nevermind Rock Party

Al Viper Theatre di Firenze è di nuovo Nevermind Rock Party: venerdì 18 gennaio torna la serata rock anni Novanta e il palco è tutto per i Drop Circles, formazione fiorentina che naviga nei marosi di Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Faith No More, System Of A Down, Soundgarden, Smashing Pumpkins e in altre acque agitate dell’alt-rock, del nu-metal e del crossover.



In attività dal 2011, i Drop Circles allineano Andrea Toscani alla voce, Simone Cariello alla chitarra, Sergio Trotta al basso e Valerio Mastrantonio alla batteria. L'orientamento è quello di mantenere la coerenza e il magnetismo delle proprie origini musicali, attraverso brani propri e cover. Hanno all’attivo centinaia di concerti i e un Ep.

Dopo il concerto sale in consolle Dj I’Bestia e a girare sui piatti è sempre ottimo rock: Offspring, Placebo, Blink 182, e molto altro.

Viper Theatre– via Pistoiese / via Lombardia – Firenze

Biglietto posto unico: 5 euro - info tel. 055 0195912