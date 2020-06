Droga in piazza Leopoldo, intervento dei vigili

Gli agenti appostati hanno assistito in diretta allo scambio tra pusher e cliente

Ancora un intervento della Polizia Municipale di Firenze contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Antidroga hanno effettuato un appostamento nei giardino di piazza Leopoldo durante il quale hanno assistito in diretta allo scambio stupefacenti-denaro. Immediato l'intervento degli agenti: per il pusher (37enne straniero già noto alle forze dell'ordine) è scattata la denuncia per la cessione di sostanze stupefacenti; il cliente, 42enne straniero, è stato invece segnalato alla prefettura quale consumatore. Il denaro e la droga (2,5 grammi di marijuana) sono stati sequestrati.