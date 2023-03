FIRENZE – Al via l’anno delle celebrazioni per i 100 anni dell’esercizio storico fiorentino Dreoni. Sabato 25 marzo 2023 all’hotel Savoy, in occasione del capodanno fiorentino, si è tenuto un evento dedicato alla bellezza del gioco e alla cultura del collezionismo, nell’ambito della partnership fra i due brand, in cui sono state annunciate le iniziative di inizio autunno del calendario “Dreoni, 100 anni di giochi e giocattoli a Firenze”.

Un centinaio i giochi e giocattoli esposti all’evento, al quale hanno portato i saluti la vicesindaca e assessora alla cultura, Alessia Bettini, l’assessore allo sviluppo economico Giovanni Bettarini e il consigliere comunale con delega per la valorizzazione della fiorentinità e delle tradizioni, Mirco Rufilli.

Ad accogliere gli ospiti il direttore dell’hotel Savoy, Giancarlo Rizzi, Laura Dreoni, titolare del negozio storico insieme alla sorella Silvia, Carla e Luciano Dreoni, che hanno fatto la storia del giocattolo a Firenze.

Protagonista del pomeriggio è stato il libro “Toysteller”, il volume presentato dall’autore Federico Ghiso, che raccoglie e racconta la sua passione per i giocattoli insieme alle testimonianze di altri collezionisti, come Francesco Ristori, filologo dei robot e presidente di Florence Toy Museum, che ha fatto un breve excursus sulla storia del giocattolo, su cultura e collezionismo, sui valori di cui erano portatori i giocattoli degli anni Ottanta e Novanta.

Federico Ghiso, creative consultant romano, ha raccontato in questo volume la profondità del rapporto con i giocattoli che si instaura da bambini, grazie al “super-potere” della fantasia: “questo libro, come una sorta di disco d’oro cartaceo – scrive - raccoglie il meglio dei miei giocattoli, della mia passione e della mia felicità nel giocarci quand’ero piccolo e nel cercarli e collezionarli da grande”.

In sala anche Andrea Angiolino, prolifico autore di giochi e saggi di giochi a livello nazionale e internazionale, ospite fisso della manifestazione FirenzeGioca e in Toscana per la concomitanza con il festival lucchese Lucca Collezionando, e Paolo Munini, consulente dell’Archivio Italiano dei Giochi di Udine e della collezione di giocattoli antichi Ida Sello.

L’occasione è stata utile per annunciare le date degli eventi in calendario per “Dreoni, 100 anni di giochi e giocattoli a Firenze”: il fine settimana del 7 e 8 ottobre 2023 alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi una grande festa dedicata alle famiglie con un allestimento di balocchi ed eventi giocosi; dal 25 settembre al 14 ottobre 2023 nelle vetrine del negozio la consueta mostra di modellismo, che si tiene dagli anni Settanta, diventerà quest’anno una mostra del giocattolo d’epoca e vintage, con il contributo di tutti coloro che vorranno portare i portare i propri “pezzi unici”.