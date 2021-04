Domeniche di primavera al profumo d’olio

“Esplorazioni - 100% Pruneti Life Style – la Fioritura del Giaggiolo”, inizia l’8 e 9 maggio con due giornate dedicate alla bellezza inesorabile della natura e alla fioritura dell’iris - simbolo dell’iconografia fiorentina e immagine identitaria del paesaggio del Chianti Classico - il ricco programma di “unlock” di Pruneti. Gionni e Paolo scelgono il weekend 8/9 maggio per lanciare con un evento dedicato alla “Fioritura dell’Iris” - simbolo di rinascita e risveglio della natura – la riapertura della Pruneti Extra Gallery a Greve in Chianti e per presentare in anteprima assoluta il nuovo programma di Esplorazioni 100% Pruneti Life Style per la stagione estiva 2021.

Il Frantoio e la Pruneti Extra Gallery riaprono le porte a tutti gli amanti, appassionati, esperti del settore e globetrotter che a partire da maggio vorranno intraprendere un viaggio sensoriale nelle colline e nei sapori distintivi del Chianti Classico. Le Esplorazioni 100% Pruneti Life Style sono il modo più naturale per entrare in contatto diretto con l’eccellenza degli oli extra vergine di oliva Pruneti e dei Fatti con l’olio Pruneti Extra Gallery.

Un luogo dove possiamo educare i consumatori di oggi e quelli futuri ad una scelta consapevole e ad uno stile di vita buono, sano e sostenibile e una corretta educazione alla Cultura dell’Olio. Adesso possiamo finalmente tornare a condividere la nostra passione con tutti coloro che vogliano venire a trovarci per conoscerci da vicino e approfondire la conoscenza dell’universo Pruneti con esplorazioni divertenti ed insolite, che coinvolgono tutti grandi e piccini “ Da mercoledì 27 aprile al via l’ampio programma di esplorazioni e le prenotazioni per partecipare al Grand Opening ”Esplorazione 100% Pruneti Life Style – la Fioritura del Giaggiolo” previsto per sabato 8 e domenica 9 maggio: due giornate dedicate alla natura e alla bellezza delle colline del Chianti Classico, immersi nei profumi delle olivete e delle piantagioni di iris, con picnic nei campi con le specialità gourmet delle collezioni Pruneti Extra Vergine e Fatti con l’olio Pruneti Extra Gallery.

Una nuova occasione per vivere all’aria aperta un’esperienza di scoperta e valorizzazione del patrimonio olivicolo locale. Il Comune di San Casciano, Città dell’Olio, membro dell’associazione nazionale che promuove la cultura olearia sul territorio nazionale, aderisce all’iniziativa “Merenda nell’oliveta” in programma nel mese di giugno con l’organizzazione di un ciclo di appuntamenti domenicali dedicati alla tradizione, alla qualità e alla genuinità di uno dei prodotti principe della Toscana: l’olio extravergine di oliva.

Organizzata in collaborazione con la Pro Loco, l’iniziativa che pone al centro il mondo dell’olio come volano promozionale per il rilancio della cultura enogastronomica e l’oleoturisrmo chiantigiano, si realizzerà a San Casciano come un percorso a tappe tra le aziende locali che aderiscono all’evento. Un’ideale strada al profumo d’olio, immersa nel paesaggio chiantigiano, che apre le porte alla cultura dell’olio con il coinvolgimento diretto dei produttori locali, chiamati a mettere in primo piano le loro eccellenze.