Domenica e lunedì VinoVip al Forte 2023

A Forte dei Marmi tutto pronto per accogliere la seconda edizione di VinoVip al Forte, la manifestazione firmata dalla storica rivista Civiltà del bere, che si terrà domenica 25 e lunedì 26 giugno nell'ottocentesca Villa Bertelli. L’appuntamento porterà sul litorale toscano oltre 50 delle più importanti aziende vitivinicole d’Italia, coinvolte in talk-show (nella giornata di domenica), degustazioni e incontri.

Vermentino protagonista lunedì mattina dalle 9.00 alle 11.00 con il Vermentino Show e la conferenza sul “fenomeno Vermentino” con diversi ospiti. A seguire, dalle 11.00 alle 14.00, il walk-around tasting con alcuni tra i migliori Vermentino d’Italia, accompagnato da un pranzo a buffet (ingresso 30 euro).

Infine, l'appuntamento più atteso e tradizionale di VinoVip: il Grand Tasting. Si terrà lunedì 26 giugno dalle 18.00 alle 22.00, il grande banco d’assaggio con oltre 150 etichette dei più celebri e illuminati produttori vinicoli italiani (ingresso 40 euro).

Il giorno prima, la domenica, dalle 15.00 alle 18.00 con il talk dal titolo “Il futuro delle Doc” (a ingresso gratuito previa registrazione), che sarà preceduto dalla presentazione della prima inchiesta giornalistica indipendente sulle Fiere internazionali del settore vitivinicolo. Si chiude quindi con la consegna del Premio Khail, riconoscimento intitolato al fondatore della rivista Civiltà del bere e destinato a un personaggio che si è distinto nella sua attività di valorizzazione del vino italiano nel mondo.

I dieci Vermentino DOC Maremma Toscana, che rappresentano la Top Ten del Vermentino Grand Prix 2023, saranno in degustazione il 26 mattina nell’ottocentesca Villa Bertelli di Forte dei Marmi.

“La Versilia è molto vicina a casa nostra e l’alta stagione è ufficialmente partita, per noi è fondamentale andare ad intercettare con i nostri vini gli operatori vicini al territorio della Maremma Toscana ma che spesso ne conoscono ancora poco la sfaccettatura della proposta enologica”, spiega così la presenza all’evento, organizzato da Civiltà del bere, Francesco Mazzei presidente del Consorzio.

“Andremo a raccontare tutte le novità legate al vitigno sul nostro territorio, freschi della recente modifica del disciplinare che ha finalmente introdotto anche la menzione Superiore proprio per il Vermentino, a seguire sarà la volta della degustazione con le dieci diverse proposte selezionate dalla giuria del Vermentino Grand Prix che si è svolto nel mese di Aprile. Sarà un’occasione di promozione per le nostre Aziende e, per il pubblico ed il mondo della ristorazione, sarà un appuntamento importante per scoprire il nuovo corso delle cantine maremmane in questa direzione”.

La seconda edizione della kermesse – che inizierà il 25 giugno - vede proprio protagonista nella prima parte della giornata di lunedì 26 giugno il Vermentino Show. Dalle 9.00 alle 11.00 Villa Bertelli ospiterà (a ingresso libero) la conferenza sul “fenomeno Vermentino”, moderata dal giornalista Aldo Fiordelli con gli interventi degli agronomi Attilio Scienza e Luigi Bavaresco, di Yuri Zambon di VCR (Vivai Cooperativi Rauscedo), dell'enologa Graziana Grassini. In quest'ambito sarà presentata la case-history: il progetto Vermentino avviato dal Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, illustrato dal presidente Francesco Mazzei e dal direttore Luca Pollini.

A seguire, dalle 11.00 alle 14.00, il walk-around tasting con alcuni tra i migliori Vermentino d’Italia tra cui la Top Ten dei Vermentini DOC Maremma Toscana, in ordine alfabetico per azienda: BELGUARDO - BELGUARDO “V” 2021, BRUNI - PERLAIA 2021, CASTELPRILE - BIANCO RISERVA 2021, PODERE CIRENE - CIRENE 2021, SANTA LUCIA - BRIGANTE 2022, TENUTA AGOSTINETTO - LA TERRAZZA 2021, TENUTA DODICI - SOLO 2021, TERENZI - BALBINVS 2021, TERRE DELL’ETRURIA -MARMATO 2022, VAL DELLE ROSE - COBALTO 2020.