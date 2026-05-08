Domenica 10 maggio torna Bicincittà

Bicincittà è la manifestazione Uisp che promuove una mobilità dolce, sostenibile e consapevole che si terrà domenica 10 maggio in 42 città italiane. È una giornata di festa, aperta a tutte e tutti, che ogni anno attraversa decine di città italiane per chiedere spazi urbani più fruibili, piste ciclabili, circuiti protetti e strade sicure a misura di bicicletta. La formula è semplice e inclusiva: un percorso urbano accessibile a ogni età, da vivere insieme a velocità controllata, attraversando piazze, parchi, quartieri storici e periferie, riscoprendo luoghi simbolici e spazi da valorizzare.

"Bicincittà conferma la passione e l'impegno della Uisp per città più vivibili, a misura di cittadino, per una migliore qualità della vita di tutte e di tutti – dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – Migliaia di due ruote invaderanno le città, i luoghi d'arte e della cultura, le piazze e le periferie urbane, all'insegna del movimento, del benessere, di una socialità positiva fatta di buone relazioni, di rinnovata umanità".

Bicincittà è un modo diverso di stare insieme: pedalare per le strade significa riscoprire la città, incontrarsi, creare relazioni. Con la bici, l'Uisp porta in strada un’idea di sport che include, innova e rigenera, trasformando ogni partecipante in parte attiva di una comunità più aperta e viva.

È anche un modo per guardare la città con occhi nuovi, cogliendone volti, colori e dettagli spesso invisibili. L’arrivo diventa un momento di comunità: feste, laboratori, animazioni e occasioni di confronto su mobilità sostenibile, sicurezza stradale e cittadinanza attiva. Bicincittà non è solo una pedalata, ma una proposta concreta che guarda al futuro, promuovendo infrastrutture dedicate, educazione al rispetto tra utenti della strada e un nuovo modo di vivere lo spazio urbano.

Dopo il prologo del 9 maggio a Bibbiena (Ar) e Montopoli in Val d’Arno (Pi), domenica 10 maggio scenderanno contemporaneamente in strada decine di città città:

Aosta, Cagliari, Calimera (Le), Campobasso, Capannoli (Pi), Caserta, Castiglione di Sicilia (Ct), Cesena (Fc), Crispiano (Ta), Empoli (Fi), Erchie (Br), Fermo, Firenze, Grottammare (Ap), Guardia Sanframondi (Bn), Mantova, Matera, Moio Alcantara (Me), Monterotondo (Rm), Montesarchio (Bn), Montevarchi (Aa), Pescara, Pisa, Ponsacco (Pi), Porto San Giorgio (Fm), Porto Sant’Elpidio (Fm), Ravenna, Rimini, Riposto (Ct), Roccapiemonte (Sa), San Giovanni Gemini (Ag), San Giovanni Valdarno (Ar), San Vito dei Normanni (Br), Settimo Torinese (To), Teramo, Trento, Uggiano La Chiesa (Le), Vairano Patenora (Ce), Vasto (Ch), Veglie (Le), Vizzini (Ct), Zafferana Etnea (Ct).

Ma Bicincittà non si ferma e proseguirà nelle settimane successive con appuntamenti per tutta l'estate: a Grosseto e Pineto (Te) il 16 maggio; a Alessandria, Cerignola (Fg), Latina, Parco della Cittadella (Al) e Reggio Calabria il 17 maggio; a Fasano (Br), Pontedera (Pi), San Giovanni Rotondo (Fg), Villasmundo – Melilli (Sr) il 24 maggio; a Monte San Biagio (Lt) il 2 giugno; a Bra (Cn) e Pianezza (To) il 7 giugno; ad Atripalda (Av) il 6 settembre e a Rivoli (To) il 19 settembre.

Riscoprire il piacere di una gita in bicicletta, insieme alla famiglia, percorrendo le vie del centro cittadino, senza che il transito delle auto possa comportare qualche rischio per i partecipanti. Un invito a usare le "due ruote" che da sempre è accompagnato da un fine ecologico e solidale: la scelta di donare sangue, che presuppone anche mantenersi in condizioni di buona salute. Sono questi i presupposti dell'iniziativa "In Bici per la Città", classica manifestazione ciclo-turistica organizzata dall'Avis di Castelfiorentino con il patrocinio del Comune che si svolgerà domenica 10 maggio, con ritrovo in Piazza Gramsci alle ore 9.00 per le iscrizioni.

L'iniziativa si presenta come un raduno amatoriale di biciclette, senza distinzione di categoria, a cui possono partecipare persone di tutte le età. Alle 10.30 è prevista la partenza, con un grande giro in gruppo per le vie cittadine. Alle 11.15 ci sarà una breve sosta con rinfresco e alle 11.45 la partenza per la seconda parte del tour, con rientro in Piazza Gramsci alle 12.15 circa. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Prociv Arci, la Rav e la Banca Cambiano 1884 Spa.

Un ringraziamento particolare alla Macelleria Enzo e alla sezione soci Unicoop di Castelfiorentino.