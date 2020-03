Domani tornano le piogge

La Strada provinciale 556 Londa-Stia chiusa per frana

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un'allerta con codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico domani, giovedì 5 marzo, sull'area Bisenzio e Ombrone Pistoiese. Previste piogge abbondanti dal pomeriggio con cumulati elevati ed intensità oraria fino a 10-15 mm/h.

È stata chiusa per frana la Sp 556 Londa-Stia al km 4+500. I tecnici della Viabilità dell'ente avvertono che solo per i veicoli leggeri è possibile usufruire della viabilità comunale per Rincine per bypassare il tratto bloccato.