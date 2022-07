Domani sciopero alle Piscine comunali Empoli-Certaldo-S.Gimignano

Firenze, 2-7-2022 - Dalla chiusura dell’impianto di Empoli, le lavoratrici e i lavoratori di Aquatempra, insieme alle Rsu ed a Slc Cgil, hanno avanzato proposte costruttive per evitare ripercussioni negative ad un servizio essenziale per tutto il territorio.

Nonostante i molteplici incontri di spiegazione delle problematiche presenti e delle soluzioni più idonee, solo pochi giorni fa abbiamo avuto una risposta dalla società Aquatempra, che ora gestisce le piscine comunali di Empoli, Certaldo e San Gimignano. La risposta è “no” a tutto.

“No a più servizi per i cittadini (vasche chiuse, giochi non utilizzati, bar chiusi, ecc.), no ad un’organizzazione del lavoro efficace (turni massacranti) ma soprattutto no alle tutele per le lavoratrici e i lavoratori che garantiscono l’apertura degli impianti" affermano dalla Slc Cgil area vasta Firenze-Prato-Pistoia.

"In tutto questo, i Comuni stanno a guardare spesso condividendo una gestione fallimentare, fatta di conti sbagliati, di approssimazione, di comportamenti inidonei verso il sindacato e di gravi inefficienze che ricadono sulle spalle dei lavoratori e sulla qualità del servizio".

Le lavoratrici e i lavoratori di Aquatempra chiedono il rispetto dei loro diritti e che siano condivise le loro proposte. Chiedono un intervento dei Comuni per ripristinare un confronto con Aquatempra, mai iniziato ed ostacolato da atteggiamenti provocatori della società.

A sostegno di questa vertenza, domani domenica 3 luglio sarà sciopero dell’intera giornata di tutto il personale Aquatempra, con presìdi dei lavoratori davanti all'ingresso di ognuna delle tre strutture di Empoli, Certaldo e San Gimignano dalle 9:30 alle 12:30.

600 mq, tre livelli, un’area ludica e relax con gradoni e panche: è questa la nuova vasca esterna, interamente illuminata, e fruibile anche nel serale del Centro Piscine del Mugello.

Con l’inaugurazione di questo intervento, costato 470 mila euro di cui 120 mila euro di risorse comunali, si riapre la parte esterna dell’impianto mugellano.

“Un intervento importante il primo di quelli che interesseranno il Centro Piscine destinatario di ulteriori 2 milioni di investimento grazie al progetto finanziato dal PNRR ed altri 600 mila euro dai piani integrati - spiega il Sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni - questo impianto è un bene del territorio, un luogo frequentato da tutti i mugellani e che sosteniamo con convinzione. Voglio ringraziare L’Unione dei Comuni del Mugello per le risorse investite, l’Ufficio Tecnico ed il nostro Cantiere per l’enorme lavoro portato a termine. Una inaugurazione che ci consentirà di aprire la stagione con spazi rinnovati e dare nuovo slancio all’attività del Centro. Viviamo insieme questa estate.”

Un parco ed una vasca unica con un solarium interamente rinnovato, un luogo accogliente, ma soprattutto bello. A tutto questo si aggiunge la piscina dedicata ai bambini con giochi d’acqua e simpatici amici e quella per i tuffi da 6 metri.

“Come Unione – afferma il presidente Stefano Passiatore - abbiamo voluto concretamente dimostrare l'importanza del Centro Piscine anche attraverso la destinazione dei finanziamenti. Crediamo che avere una piscina che accoglie ragazz* e bambin* tutto l'anno, che ospita importanti società e che offre molteplici opportunità, sia un punto di forza per tutti noi. L'invito è a sfruttare tutto quello che viene offerto quest'estate, ma anche l'inverno perché l'attività qui non si ferma mai”.

“Il mio sentito ringraziamento – dichiara l’Amministratore Unico della Vivi lo Sport Giovanni Incagli – va primariamente a tutti i dipendenti e collaboratori della Vivi lo Sport che hanno dato tutto quello che potevano con abnegazione ed entusiasmi. Il mio ringraziamento va all’Amministrazione comunale che ha voluto investire nell’impianto, all’Ufficio Tecnico e alle maestranze del cantiere comunale senza le quali non sarebbe stata possibile l’apertura di ieri sera”.