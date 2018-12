Domani sabato 15 dicembre a Musik Farm le tribute band di Creedence Clearwater Revival e Rolling Stones

L’associazione culturale empolese diventa anche locale per musica dal vivo, sil palco Wild Roses e CCR Creedence Story

#FirenzeUnderCover

Novità importanti in casa Musik Farm: l’associazione culturale empolese, che da anni rappresenta un punto di riferimento per musicisti ed artisti, si evolve e adibisce una parte della sua sede ad eventi e musica dal vivo. Una scelta mirata a coinvolgere non soltanto il già vasto pubblico di musicisti che già frequentano la struttura, ma che punta a fare di Musik Farm un centro di aggregazione culturale attivo a 360 gradi ed un punto di riferimento sul territorio. “È da un po’ di tempo che lavoriamo in questa direzione, ci chiedevamo come poter migliorare e crescere ulteriormente” - spiega Vieri Prati, responsabile dell’associazione. “L’ispirazione è arrivata poi dalla mia esperienza come batterista, grazie alla quale ho avuto modo di visitare numerosi locali in tutta la Penisola. Così ho capito che Musik Farm avrebbe dovuto essere anche qualcos’altro, diventare un punto di aggregazione culturale, aperto non solo a chi si occupa direttamente di musica, ma anche a chi la musica vuole viverla. Questo è il primo passo, ma non è finita qui”.

Attiva dal 2006, l’associazione culturale empolese offre vari servizi pensati appositamente per i musicisti: dalle sale prove alle sale di registrazione con strumentazione di alta qualità, passando per i vari corsi di musica con insegnanti altamente qualificati. Musik Farm infatti, è anche una delle sedi della prestigiosa accademia musicale Lizard.

Sabato 15 Dicembre si esibiranno sul palco del Musik Farm Live due tribute band: i Wild Roses (tributo ai Rolling Stones), e i CCR Creedence Story, tributo ai Creedence Clearwater Revival.

I CCR Creedence Story sono una band di quattro elementi provenienti da lunghissime esperienze musicali in varie formazioni rock , rockblues , rock'n'roll e soul della Toscana che a metà del 2015 danno così al progetto del tributo ai Creedence Clearwater Revival e al loro leader John Fogerty . Nel loro spettacolo live ripropongono tutti i più grandi successi della mitica band americana maestra dello "swamp rock " e alcune fra le più belle hit del John Fogerty solista; i CCR “Creedence Story"nei loro live immergono il pubblico in un vero e proprio viaggio musicale attraverso gli anni che hanno visto John Fogerty e i suoi i Creedence Clearwater Revival sfornare un successo dopo l'altro.