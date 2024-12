Domani l rapporto su iIllegalità e criminalità nell’economia

Martedì 3 dicembre a partire dalle 9.30 presso la Presidenza della Regione Toscana nella Sala delle Esposizioni, in Piazza del Duomo 10 la Regione Toscana diffonderà i risultati dell’aggiornamento del rapporto su “Illegalità e criminalità organizzata nell’economia della Toscana” 2023 redatto dall’Irpet, l’Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana.

E’ prevista la partecipazione del presidente della Regione, Eugenio Giani, mentre l’assessore regionale al rapporto con gli Enti locali, alla sicurezza e alla cultura della legalità, Stefano Ciuoffo parteciperà alla tavola rotonda insieme al prefetto Maria Rosaria Laganà, direttrice dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e ai sindaci di Monteroni d’Arbia e di Larciano, Gabriele Berni e Lisa Amidei.

Sarà il direttore dell’Irpet, Nicola Sciclone, a presentare l’aggiornamento del Rapporto 2023.

L’iniziativa, organizzata dalla Regione in collaborazione con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con le sezioni toscane dell’Associazione nazionale Comuni Italiani e dell’Unione delle provincie italiane, è aperta a tutta la cittadinanza con particolare attenzione agli amministratori locali quali rappresentanti delle istituzioni territoriali maggiormente a contatto con le istanze e le esigenze dei cittadini.

Venerdi 6 dicembre alle 17.30 sempre a Palazzo Strozzi Sacrati, in Piazza Duomo, incontro con Nicola Gratteri, Antonio Nicaso per la presentazione del libro UNA COSA SOLA Come le mafie si sono integrate al Potere.

Saluti di Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana. Modera Laura Montanari La Repubblica.

Nicola Gratteri è uno dei magistrati più esposti nella lotta contro la ’ndrangheta. Ha indagato sulla strage di Duisburg e sulle rotte internazionali del traffico di droga. Insieme ad Antonio Nicaso ha pubblicato, da Mondadori, numerosi bestseller: Fratelli di sangue, La malapianta, La giustizia è una cosa seria, La mafia fa schifo, Dire e non dire, Acqua santissima, Oro bianco, Padrini e padroni, Fiumi d’oro, Storia segreta della ’ndrangheta, La rete degli invisibili, Ossigeno illegale, Complici e colpevoli, Fuori dai confini e Il grifone.

Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, è uno dei massimi esperti di ’ndrangheta nel mondo. Insegna, fra l’altro, Storia sociale della criminalità organizzata alla Queen’s University. Ha scritto oltre cinquanta libri, tra cui alcuni bestseller internazionali. Da Bad Blood è stata tratta una serie televisiva di grande successo. È autore, con Maria Barillà e Vittorio Amaddeo, di Quando la ’ndrangheta scoprì l’America.